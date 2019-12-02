Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar 663 milyon 58 bin 572 dolar oldu

Batı Akdeniz Bölgesi'nden 11 ayda 1 milyar 663 milyon 58 bin 572 dolarlık ihracat yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.74 oranında ihracat artışı yaşandı.

Batı Akdeniz Bölgesi'nde OcakKasım döneminde yapılan ihracat geçen yıla göre yüzde 3.74 artarak 1 milyar 663 milyon 58 bin 572 dolar olarak gerçekleşti. Bölgede sadece Kasım ayında 145 milyon 438 bin 836 dolarlık ihracat gerçekleşti. İlk 11 aylık dönemde en fazla ihracatı ise maden ve metaller sektörü gerçekleştirdi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, maden ve metaller sektörünün 11 ayda gerçekleştirdiği ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,47 gerilemesine rağmen 423 milyon 339 bin 613 dolar ile en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olduğunu söyledi. Bahar, "Kasım ayında en ciddi ihracat artışı savunma ve havacılık sektöründe yaşandı. Sektör geçen yılın ilk 11 aylık döneminde 17 milyon 182 bin dolar olan ihracatını 2019 yılının ilk 11 ayında yüzde 328,08 oranında arttırarak 73 milyon 553 bin dolara yükseltti. Yine bu dönemde ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü ile demir ve demir dışı metaller sektörü geçen yılın aynı dönemine oranla sırasıyla yüzde 5,92 ve yüzde 22,74 artış gösterdi" dedi.

Bölgeden her zaman olduğu gibi bu dönemde de en fazla ihracatın 236 milyon 59 bin 178 dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldığı bilgisini paylaşan Bahar şöyle devam etti:

"Bu dönemde Almanya’ya gerçekleşen ihracat yüzde 10,34; Rusya’ya gerçekleşen ihracat yüzde 11,30; Özbekistan'a gerçekleşen ihracat yüzde 63,96 ve İspanya'ya gerçekleşen ihracat yüzde 69,47 artış gösterdi. Ayrıca 2019 yılının ilk 11 ayında Türkiye geneli ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,34 artış gösterirken, bölgemizden gerçekleşen ihracat artışı Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans göstererek yüzde 3,74 oldu."

ANTALYA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.