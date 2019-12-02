Alanya’da yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kaza, Kestel Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Mahmutlar Mahallesi’ne seyir halinde olan Sadık G. (25), idaresindeki plakasız motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü Sadık G. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Sadık G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ANTALYA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

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