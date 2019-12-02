Büyükşehir afetzedelere yardım yapacak

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer’de geçen hafta yoğun yağış nedeniyle evlerini su basan ailelere yardım eli uzatan Büyükşehir ekipleri, 16 aileye yardım yapacak.

Büyükşehir ekipleri, Antalya’da geçtiğimiz hafta yoğun yağışlar nedeniyle Kemer’de evlerini su basan ailelere yardım elini uzattı. Sosyal hizmetler ekipleri afetzedeleri tek tek ziyaret ederek ön inceleme ve tespit yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de geçmiş olsun dileklerini ileten ekipler, yaraların sarılması için neler yapılması gerektiği konusunda yönlendirmeler yaptı. Büyükşehir Belediyesi, sosyal hizmet personellerinin, ön incelemelerin ardından tespit edilen 16 aileye nakdi ve aynı yardımda bulunacak.

ANTALYA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

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