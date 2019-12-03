Muratpaşa ve Döşemealtı arasında yol ve kaldırım hizmetleri işbirliği

Muratpaşa ve Döşemealtı Belediyeleri, yol ve kaldırım hizmetleri için işbirliğine gidiyor. Protokol çerçevesinde Muratpaşa Belediyesi, Döşemealtı Belediyesi’ne sıcak asfalt verip, Döşemealtı Belediyesi’nden parkı taşı alacak.

Muratpaşa ve Döşemealtı Belediyeleri, tesislerinde ürettikleri Avrupa standartlarındaki asfalt ve parke taşını, kendi aralarında takas edecek. Muratpaşa Belediyesi, ürettiği sıcak asfaltı Döşemealtı Belediyesi’ne verecek, bunun karşılığında Döşemealtı Belediyesi’nden parke taşı alacak. İki ilçedeki yol ve kaldırımların düzenlenmesindeki kullanılacak asfalt ve parke taşı değişimini içeren protokol Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç arasında imzalandı.



4 yıldır verimli çalışma

Kamu yönetimleri arasında yapıcı işbirliğinin çok önemli olduğuna işaret eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Yerel yönetimler bütün olanaklarını en verimli en güzel şekilde paylaşabilmeli. Döşemealtı Belediye’mizle buna çok güzel bir örnek teşkil ediyoruz. Daha önce kendileri asfalt tesisi için, bize yer tahsis etmişlerdi. Çok teşekkür ediyoruz. 4 yıldır çok verimli bir çalışma götürüyoruz. Yine asfalt tesisimizin yanında orada Döşemealtı Belediye’mizin parke üretim tesisleri var. Bu da gördüğümüz kadarı ile iyi çalışan bir işletme, iyi bir üretim ünitesi” dedi.

Dayanışma içinde daha güçlü olduklarını söyleyen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ise, “Bunun içinde geçtiğimiz dönemde ilk ayağını asfalt tesisi için alan talebi ile başkanım gelmişti seve seve dedim. Çünkü bizim yeterli büyüklükte bunu yapabileceğimiz bir alanımız mevcuttu. Parke taşı fabrikasını biz inşaa ederken, Muratpaşa Belediyemize de asfalt alanımızı tahsis etmiştik. Sonra ki süreçte biz parke üretiyoruz, Muratpaşa Belediyesi de asfalt üretiyor. Biz size parke üretelim, sizde bize asfalt verin diyerek bir talepte bulunduk. Ümit Başkanımda sağolsun kırmadı. Böylelikle her iki belediyemizin hem üretim tesisleri aktif halde üretim ve istihdam sağlayacak, hem de Muratpaşa Belediyesi ve Döşemealtı Belediyesi, maliyetine ürün elde etmiş olacak" diye konuştu.

ANTALYA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:21

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