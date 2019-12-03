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Resim yapıp, fotoğraf çekerek hayata tutundu

DHA

ANTALYA'da yaşayan 'Fronto Metafizyel Displazi: Şekil bozukluğu' hastası Mustafa Alper Kocabıyık (24), çizdiği resimlerle ve çektiği fotoğraflarla hayata tutunuyor.

ANTALYA'da yaşayan 'Fronto Metafizyel Displazi: Şekil bozukluğu' hastası Mustafa Alper Kocabıyık (24), çizdiği resimlerle ve çektiği fotoğraflarla hayata tutunuyor.
Antalya'da yaşayan ATSO Güzel Sanatlar Lisesi mezunu, yüzde 78 oranında şekil bozukluğu hastası Mustafa Alper Kocabıyık, aynı zamanda doğuştan işitme engelli ve kronik kalp hastası. 4 yaşından bu yana resim çizen ve çektiği fotoğraflarla hayata tutunan Kocabıyık, şu ana kadar 2 resim sergisi açtı. İşitme engelinden dolayı konuşamayan, birlikte yaşadığı annesiyle ancak tablete yazı yazarak iletişim kurabilen Alper Kocabıyık'ın en büyük hayali ABD'ye giderek resim ve fotoğraf sergilerine katılmak.
EVDEN ÇIKMAK İSTEMİYOR
Şekil bozukluğu rahatsızlığı nedeniyle kendisine  farklı gözle bakmasından rahatsız olan ve evden çıkmak istemeyen Kocabıyık, evde geçirdiği süre zarfında birçok sanatçı ve siyasetçinin portrelerini çizdi. Mustafa Alper'in portrelerini çizdiği isimler arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum gazeteci Mehmet Ali Birand, Selena Gomez gibi isimler yer alıyor.
KEMİKLERİ EĞRİ
Oğlunun doğuştan genetik kemik hastası olduğunu anlatan Hafize Öztürk, Mustafa'nın ayrıca doğuştan işitme kaybı ve kronik kalp hastalığı bulunduğunu söyledi. Anne Öztürk, "Mustafa'nın vücudundaki tüm kemikler eğri. Biri düzgünse biri eğri. Biri uzunsa biri kısa. Ayak parmakları, elleri, kaburgaları hep eğri. Bir de oğlum kronik kalp hastası, sürekli ilaç kullanıyor. 2 yaşında açık kalp ameliyatı geçirdi. Heyecana gelemiyor. Resim yaparak, fotoğraf çekerek kendini rahatlatıyor. Doğuştan işitme engelli" diye konuştu.
BAKIŞLARDAN DOLAYI SOKAKTA RAHAT GEZEMİYOR
Resim öğretmeninin yardımıyla 2 sergi açtıklarını söyleyen Hafize Öztürk, serginin Alper'e moral verdiğini ifade etti. Hastalığından dolayı insanların oğluna sürekli farklı gözle baktığını belirten Öztürk, "Yaptığı sergiler oğluma destek, moral oldu. Oğlum fotoğraf sergisi de açmak istiyor. Bir de sokakta rahat gezemiyoruz. Mesela bir ekmek almaya gönderemiyorum. Kendi başına çarşı pazara gidebilir ama gitmiyor. Otobüse, tramvaya bindiği zaman herkes birbirine kaş göz işareti yapıyor. 'Çocuğa bak' diye oğlumu işaret ediyorlar. Oğlum şimdi iş istiyor. Belki işe girerse kalbi de rahatlar. Mesela resim onu rahatlattı. Arada bir de sergi açtığımız için daha da mutlu oluyor. İnşallah iş de mümkün olur, büyüklerden yardım istiyoruz" diye konuştu.
ABD'ye giderek oradaki resim ve fotoğraf sergilerini gezmeyi hayal eden Kocabıyık, "Fotoğraf çekmeye, resim yapmaya devam edeceğim. Bir de iş istiyorum. Eski evleri kendim çekiyorum, bunları sosyal medyaya koyuyorum. Büyükler görür yardımcı olur diye onları paylaşıyorum" şeklinde ifade verdi.

ANTALYA

03 Aralık 2019 Salı

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