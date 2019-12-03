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Hayvancılıkta ithalata 'uyuşturucu bağımlılığı' benzetmesi

DHA

TÜRKİYE Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin (TDSYMB), hayvancılığın yeniden inşası için hazırladığı raporda, ithalatın yasaklanması veya gümrük vergisi uygulanması gerektiği belirtilerek, "İthalat, uyuşturucu bağımlılığı gibidir, sağladığı mutluluk kalıcı değil geçicidir" denildi.

TÜRKİYE Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin (TDSYMB), hayvancılığın yeniden inşası için hazırladığı raporda, ithalatın yasaklanması veya gümrük vergisi uygulanması gerektiği belirtilerek, "İthalat, uyuşturucu bağımlılığı gibidir, sağladığı mutluluk kalıcı değil geçicidir" denildi.
TDSYMB, 'Hayvancılığın Yeniden İnşası, Sorunlar, Sebepler, Çözümler' başlığıyla, saha araştırmalarına ve saha gözlemlerine dayanan rapor hazırladı. Birlik Başkanı Kamil Özcan ve yönetimi tarafından, uzmanlardan da alınan destekler ile hazırlanan rapor, hayvancılığın yeniden inşası için 11 maddelik bir deklarasyon ve 36 maddelik öneriden oluşuyor.
İTHALATA 'UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI' BENZETMESİ
Raporun bir bölümünde, hayvancılıkta ithalat, uyuşturucu bağımlılığına benzetilerek, "İthalat uyuşturucu bağımlılığı gibidir, sağladığı mutluluk kalıcı değil geçicidir. Organlarda büyük hasara yol açar ve üstelik kullandıkça aynı etkiyi oluşturması için daha yüksek dozlara ihtiyaç duymamıza neden olur. Sonu da her zaman dağılmış bir yaşam ve ölümdür" denildi.
11 MADDELİK DEKLARASYON
Rapordaki 11 maddelik deklarasyonda, TDSYMB, siyasi iradeden kurum ve kurallarıyla yepyeni bir sistem oluşturması ve bu sistemin en az 20 yıllık plan dahilinde kararlılıkla uygulanacağını net biçimde ifade etmesi istendi. Planın ana ekseninin üreticiyi korumak, para kazanmasını sağlayıcı kararlar almak olduğunun deklare edilmesi gerektiği belirtilerek, "Her şartta üretmekten vazgeçilmeyeceği, üretimin destekleneceği topluma deklare edilerek sektöre güven ve umut verilmelidir. Üreticinin üretimden dolayı zarar etmesinin her şartta önleneceği gerekirse zararın karşılanacağı ve kazancının garanti altına alınacağı açıklanmalıdır. Tarımsal örgütlerin güçlendirileceği, üretim ve pazarlamada etkin rol alacakları açıklanmalıdır" denildi.
YERLİ ÜRETİM VE İTHALAT VURGUSU
Üretimde yerli ve milli alet, ekipman, sperm ve yem kullanımına geçileceği, bu alanda faaliyet gösterenlerin destekleneceğinin de ilanı istenen deklarasyonda şunlar kaydedildi:
"Yerelden kalkınma için yerelde üretim ve yerel yönetimlerle pazarlama modeline geçileceği, aracıları değil üreticileri ve tüketicileri düşünen bir yapı oluşturulacağı açıklanmalıdır. Etkin bir finans sistemi oluşturulacağı deklare edilmelidir. Hakça ve adil, çalışanı kalkındıran, hakkı olmayana tevessül edenleri ayrıştıran bir destekleme geliştirileceği açıklanmalıdır. Sektörde teknoloji kullanımının yaygınlaştırılacağı, hatta zorunlu olacağı açıklanmalıdır. İthalata temelden karşı olunduğu çok ekstra durumlar (doğal afet vb.) dışında ithalat yapılmayacağı ilan edilmelidir."
HAYVANCILIĞIN YENİDEN İNŞASI İÇİN 36 ÖNERİ
Hayvancılığın yeniden inşası için 36 öneride bulunan TDSYMB yönetimi, acil eylem planı açıklanması, gerçekçi hayvan sayımı, kimliklendirme ve kayıt yapılması, ithalatın yasaklanması ya da yerli üreticiyi koruyacak kadar gümrük vergisi konulmasını da istedi. Süt Konseyi'nin yapısı ve mevzuatının değişmesi gerektiği vurgulanan öneriler arasında dikkat çeken maddeler ise şöyle:
"Süt sözleşmesi acilen güncellenmeli, 'yemimi almazsan sütünü almam' dayatması kalkmalı. Zincir marketlerde kooperatif ürünleri için alan açma zorunluluğu getirilmeli. Damızlık etçi ve kombine işletmeler özel statüde desteklenmeli. Hayvancılık işletmelerinde tekelleşmeyi ve manipülasyona açık durumu engelleyici işletme büyüklüklerine kota konulmalı, kotaların delinmemesi için herhangi bir hayvancılık şirketine ortak olan bir kişi başka bir hayvancılık şirketine ortak olamamalı."
SEKTÖR KALİFİYE ELEMAN İSTİYOR
İŞKUR aracılığıyla sektöre çoban, bakım ve besleme, kasap, satı-pazarlama alanlarında kalifiye ara eleman yetiştirilmesi gerektiğine işaret edilen önerilerde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün çiftlikleri etçi ve kombine damızlık üretiminde görevlendirilmesi, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım Kredi Kooperatifi'nin koordineli bir şekilde yem piyasasını belirlemesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca et-süt yem paritesinin kurala bağlanıp, mevzuatının oluşturulması da istendi. Sözleşmeli besicilik modeline geçilmesi, besicilikte süt geliri olmadığı için desteklemelerin aylık olarak verilmesi, hindi-kaz gibi alternatif hayvancılık alanlarının desteklenmesi, üretimdeki enerji maliyetlerinin karşılanması gibi maddeler de yer aldı.

ANTALYA

03 Aralık 2019 Salı

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