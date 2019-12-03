Deveciler Derneği Başkanı Özer oldu

Kumluca Deveciler Derneği'nin seçimli olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Genel kurulda, Mehmet Aydın ve Kemal özer, aday oldu. Seçim de 57 kayıtlı üyenin 50'si oy kullandı. 50 oyun 20'sini Mehmet Aydın aldı. 30 oy alan Kemal Özer ise Deveciler Derneği'nin yeni başkanı seçildi. Başkan yardımcısının Zafer Gemici olduğu seçimde, Metin Ekiz, Yılmaz Karamıklı ve Yusuf Kabalı da yeni yönetim kurulu üyeleri oldu.

Yeni Deveciler Derneği Başkanı Kemal Özer ve yönetim kurulu üyeleri Kumluca belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu’nu ziyaret etti. Başkan Köleoğlu, “Yörük Kültürümüzde önemli bir yeri olan devecilik ve deve güreşleri monoton geçen Kış aylarına renklilik katmaktadır. Deve asırlardır Yörüklerin hayatının her alanında yer almıştır. Zamanımızda artık develer turistik ve folklorik gösteri amaçlı kullanılmaktadır” dedi.

ANTALYA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:21

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