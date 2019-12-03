Büyükşehir’den, ‘Türkü Türkü Türkiye’m Konseri’

Hem sağanak hem kar!

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türkü Türkü Türkiye’m Konseri düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti, “Türkü Türkü Türkiyem Konseri” ile 5 Aralık’da AKM Aspendos Salonu’nda saat 20.00’de türkü dostları ile buluşacak. Türk coğrafyasının hemen her renginin, her duygusunun; neşesinin, üzüntüsünün; acısının, mutluluğunun yansıdığı türküler, İTÜ Bağlama Takımı Sanatçısı Şef Yiğit Aktı yönetiminde yorumlanacak.

ANTALYA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:21

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