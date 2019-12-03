'Eşimi öldürmek istesem kafasına sıkardım'

ANTALYA'da boşanmak isteyen eşi Dilek Ülüs'ü (45) pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Süleyman Ülüs (55), öldürme amacı olmadığını savunarak, "Öldürmek istesem kafasına sıkardım" dedi.

Olay, 3 Haziran günü saat 14.00 sıralarında, Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Ahmet Refik Paşa Caddesi'nde yer alan 2 katlı müstakil evde yaşandı. Hurda toplayıp satan Süleyman Ülüs, 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Dilek Ülüs'ü konuşmak için eve çağırdı. Süleyman Ülüs, boşanma davası açan eşine yeniden birlikte yaşama teklifinde bulundu. 12 ve 13 yaşında 2 çocuk annesi olan ve bir otelde çalışan Dilek Ülüs, teklifi reddetti. Bunun üzerine Süleyman Ülüs, evdeki pompalı tüfekle eşine ateş etti. Karnından vurulan Dilek Ülüs, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Süleyman Ülüs ise sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Ameliyat edilen Dilek Ülüs, tedavisinin ardından taburcu edildi.

DURUŞMA BOYUNCA AĞLADI

Tutuklu sanık Süleyman Ülüs, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma boyunca ağlayan Süleyman Ülüs, eşini öldürme amacı olmadığını belirterek, "Bana iftira atıyor. Tüfek elimdeyken birden patladı. Dilek'in yaralandığını bile fark etmedim. Sonrasında Dilek bana, 'Salak beni vurdun' dedi. Eşimin yarasına tampon yaptım. Etraftakilere ambulans çağırmalarını söyledim. Öldürme kastım yoktu. 13 yıllık evliyim ve çocuklarıma ben bakıyorum. Dilek'i öldürmek istesem kafasına sıkardım" diye konuştu.

Dilek Ünlü ise eşinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Sanık avukatının görgü tanıklarının dinlenmelerini talep ettiği duruşmada savcı, sanığın 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' ile yardıma gelenlere tüfek doğrultması nedeniyle 'tehdit' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Duruşma sanık avukatına son savunmasını hazırlaması için süre verilerek, ertelendi.



ANTALYA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.