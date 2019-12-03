Alanya Karaballar Camii bahçesine parke

Hem sağanak hem kar!

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Alanya Aliefendi Mahallesi Karaballar Camii bahçe parke taşı ile kaplandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi, Alanya’nın farklı mahallelerinde programa alınan eğitim kurumları ve dini mekanların alt yapı sorunlarını tek tek çözüyor. Büyükşehir ekipleri, Sugözü Mahallesi Kütürüp Camii’nin ardından Aliefendi Mahallesi Karaballar Camii’nin bahçesini de parke taşı ile kapladı. Yazın toz, kışın da çamur nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlar artık cami avlusunda daha ferah bir ortamda vakit geçirip, ibadetlerini yapabilecek.

ANTALYA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:21

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