Kemer Beycik yoluna kış bakımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer’in Beycik Mahallesi yolunda kışın taşkın ve sel yaşanmasını önlemek için çalışma başlattı.



Vatandaşların konforlu ulaşımı için çalışan Büyükşehir Belediyesi, Kemer Beycik Mahallesi grup yolunda bakım onarım çalışmaları yapıyor. Kış döneminde olumsuz hava koşullarında taşma ve sel olaylarında oluşabilecek kazaları en aza indirmek için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Beycik'de iş makinaları ile şarampol temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Beycik ve Kartal Yuvası yolu üzerinde su geçişlerinin olduğu noktalara büz ve menfezler yerleştiren ekipler, zamanla deforme olan bölgeleri de iş makineleriyle söküp, dolgu malzemesi seriyor. Sıkıştırma işleminin ardından deforme olan bölgeler asfaltlanacak.

ANTALYA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.