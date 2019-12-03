Falezlerdeki mağarada anne ve yavru Akdeniz foku görüntülendi

Hem sağanak hem kar!

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ANTALYA'da Yavuz Özcan Parkı falezleri altındaki mağarada, anne ve yavru Akdeniz foku görüntülendi.

Su içinde annesiyle birbirlerini kovalayan anne ile yavru fokun görüntüsü, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Kendilerini görüntüleyen kişilerden rahatsız olmadan su içinde oynayan anne ile yavru fok, daha sonra suya dalarak gözden kayboldu.



ANTALYA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:46

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AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

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