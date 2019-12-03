Antalya’da aranan 3 şüpheli tutuklandı

Hem sağanak hem kar!

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli, yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, hakkında “Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan E.D., “Vergi Usul Kanununa Muhalefet” suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan S.D. ve “Birden Fazla Kişi İle Silahlı Tehdit” suçundan 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.S. yakalandı.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

ANTALYA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:21

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