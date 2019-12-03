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Kepez’den engelliler gününde örnek proje

İHA

Kepez Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını sağlamaya yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. 'Bir iş bir aileyi kurtarır' adlı proje ile engelli bireylerin iş istihdamı talebi karşılanacak.

Kepez Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını sağlamaya yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. ‘Bir iş bir aileyi kurtarır’ adlı proje ile engelli bireylerin iş istihdamı talebi karşılanacak.
Engelli bireylere iş istihdamı sağlamayı amaçlayan ‘Bir iş bir aileyi kurtarır’ adlı projenin tanıtımı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde yapıldı. Kepez Belediyesi, İŞKUR ve Türkiye Beyaz Ay Derneği ve Engelliler Vakfı işbirliğinde gerçeklikleştirilecek olan proje kapsamında ilk olarak 50 engelli bireyin istihdamı sağlanacak.
Engelli bireylerin iş bulma sorununun çözümüne örnek olacak projenin tanıtım toplantısı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ev sahipliğinde belediye meclis salonunda yapıldı. Toplantıya projelerin paydaşları İŞKUR Antalya İl Müdürü Veli Tekkanat, Türkiye Beyazay Derneği Antalya Şube Başkanı Ayşe Güliz Yılman, Engelli Eğitim Kültür Sağlık Vakfı Antalya Şubesi Başkanı Gülcan Ay ile AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay, meclis üyeleri, muhtarlar, engelli bireyler ile aileleri katıldı.

Sevgimiz, 365 gün engel tanımıyor
Konuşmasına, engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlayarak başlayan Başkan Hakan Tütüncü, “Bizim için 3 Aralık, Engelliler Günü değil. Biz, 365 günün 365 gününde sevgimizin engel tanımadığını ifade ediyoruz. Bunun gereğini de bu ve benzer projelerle ortaya koyuyoruz.” dedi.

Kepez’de engelliler sosyal hayatın içinde
Tütüncü, 2009 yılında ‘Engeliniz Engelimizdir’ projesini başlattıklarını, 2019’da ise Engelliler Koordinasyon Merkezi’ni kurdukların anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Engeliniz Engelimizdir’ projemizle 10 yıldır engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılmaları konusunda azami dikkati gösteriyoruz. Sadece engelli bireylerin değil, onların ailelerinin de hayata daha aktif bir şekilde katılmalarını sonuçlayan programlar yapıyoruz. Takvimler 2019’u gösterdiğinde yeni bir adım attık. Bütün engellilere yönelik çalışmalarımızı tek çatı altında topladığımız bir engelli koordinasyon merkezi kurduk. Bu merkezimiz 2019 yılının başından beri yaptığı çalışmalarla engellilere ve ailelerine sosyal ortamlar hazırladı. Engelli Koordinasyon Merkezimiz, derneklerimizle yeni hayaller kurmaya, o kurulan hayalleri hedeflere dönüştürmeye, hedefleri de bir bir gerçekleştirmeye devam edecek.”

Kepez, kocaman bir aile
Kepez’in, bir aile olduğunun altını çizen Başkan Hakan Tütüncü, “Ailenin fertlerinden birisi mutsuz oyduğunda ailenin bütün fertleri ondan müteessir olur. Olumsuzluğu ortadan kaldırmak için birbirlerine sımsıkı sarılan aileler, daha da bir kenetlenirler ve problemleri aşmak için var güçleriyle çalışırlar. Madem Kepez, kocaman bir aile o zaman yapmamız gereken şey belli. Sosyal hayatın değişik kesitlerinde karşılaştığımız sorunları birlikte ve beraber göğüsleyeceğiz. Güçlerimizi birleştireceğiz ve güçlerimizi birleştirmek suretiyle de problemlerin çözülmesi konusunda güzellikler meydana getireceğiz”

Engelsiz bir dünya için gökyüzüne mavi balon
Projenin paydaşlarına teşekkür eden Başkan Tütüncü, ‘Bir iş bir aileyi kurtarır’ projesi kapsamında ilk olarak 50 engelli bireyin iş istihdamının sağlanacağını belirterek, “Bu birinci hedefimiz. Daha sonra bir başka 50 kişiye daha iş bulacağız. Bu böyle devam edecek. Böylelikle mutlu olan engelli bireylerin sayısını artırmak için elimizden geleni yapacağız. Belediyemizin kariyer ofisi, istihdamını sağlayacağımız engelli kardeşlerimize bir ay boyunca personel eğitimi de verecek.” diyerek, konuşmasını tamamladı.
Başkan Hakan Tütüncü, daha sonra belediyenin bahçesinde, katılımcılarla ‘engeliz bir dünya’ sloganıyla gökyüzüne mavi balon bıraktı.

ANTALYA

03 Aralık 2019 Salı

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