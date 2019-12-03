Alanya’da engelsiz yürüyüş Engelsiz Mehteran Takımı gönülleri fethetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi. Etkinlik kapsamında çoğunluğunu down sendromlu çocukların oluşturduğu Engelsiz Mehteran Takımı’nın verdiği konser ise büyük beğeni topladı.

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, 'Engelleri kaldır' adlı yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu MHP ilçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören öğrenciler, çok sayıda öğretmen ve veli katıldı. İlçe Milli Eğitim binası önünde toplanan kalabalık ellerinde ‘Farkında ol engel olma’, ‘En büyük engel sevgisizlik’, ’Engeller hayatın ritmini yakalamana engel olamaz’,’ farklıyım, farkında mısın?’ yazalı pankartlarla sloganlar eşlinde Atatürk Caddesi üzerinden Hükümet Meydanı’na kadar olan mesafeyi yürüdü.

Engelsiz Mehteran Takımı alkış yağmuru

Hükümet Meydanı’nda ise Alanya Belediyesi tarafından 2 yıl önce kurulan, çoğunluğunu down sendromlu çocukların oluşturduğu Engelsiz Mehteran Takımı, konser verdi. Birçok eserin seslendirildiği konseri alana toplanan kalabalık ilgiyle dinledi. Büyük beğeni toplayan konserde Engelsiz Mehteran Takımı alkış yağmuruna tutuldu. Bazıları ise cep telefonlarıyla konseri kaydetti.

Er: “Eğitim bir bütündür”

Organizasyon hakkında bilgi veren Alanya İlçe Eğitim Müdürü Hüseyin Er, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinleri kapsamında geniş bir katılımla yürüyüş yaptıklarını aktardı. Müdür Er, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinleri kapsamında bizde öğrencilerimizle, velilerimizle ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Eğitim bir bütündür. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi; ‘Eğitimde feda edilebilecek bir tek fert yoktur’ ifadesine istinaden Alanya’daki okullarımızda özel eğitimin tüm kademeleri mevcuttur. Bu anlamda Alanya’mızın özel eğitim konusunda elde etmiş olduğu başarıya destek veren tüm devlet büyüklerimize ve yerel yönetime teşekkür ediyorum” dedi.

Çavuşoğlu: “Onlar bizim en değerlilerimiz”

Günün önemine değinen Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da, “ Aslında bugünü engelsiz günü olarak adlandırmak lazım. Tabikii onlar bizim en değerlilerimiz. Biz özellikle sadece bugün değil her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz ve devam edeceğiz. Çünkü Allah'ım böyle yaratmış ve bu kardeşlerimiz herkesin evladı olabilir. Onlara her zaman öncelik ve ayrıcalık tanımamız lazım. Sadece bugün burada toplanmak değil de, her zaman onların yanında olmamız lazım” diye konuştu.

“Bu takımda yer almak bizi çok duygulandırdı”

Engelsiz Mehteran Takımı’nda zırhlı asker olarak görev yapan Ayşegül Karagül ise çok mutlu olduğunu ifade etti. Karagül, “Bugün Dünya Engelliler Haftası, böyle bir takımda yer aldığım için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e çok teşekkür ederim. Bu takımda yer almak bizi çok duygulandırdı. Çok güzel oldu, inşallah bir daha böyle güzel bir organizasyonu tekrar ederiz” ifadelerini kullandı.

ANTALYA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:21

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