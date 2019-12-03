Kaş'ta 9 kaçak göçmen yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde 9 kaçak göçmen yakalandı. Kaş'ta yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Meis Adası'na kaçma hazırlığında bulunan 9 düzensiz göçmen jandarmanın başarılı operasyonuyla yakalandı.
Kaş’ta jandarma kaçak göçmenlere göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma ekipleri, KaşKalkan karayolu üzerinde yer alan Seyrekçakıl mevkisinde deniz kıyısında Yunanistan'ın Meis adasına kaçma hazırlığındaki 9 göçmen yakaladı. 5’i erkek, 3’ü bayan, 1’i çocuk olmak üzere 9 göçmen yanlarında bot, bot motoru ve çantalarıyla birlikte yakalandı.
Olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.
ANTALYA
03 Aralık 2019 Salı
- İMSAK 06:21
- GÜNEŞ 07:46
- ÖĞLE 12:52
- İKİNDİ 15:26
- AKŞAM 17:48
- YATSI 19:08