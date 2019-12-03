Alanya'da Engelliler Günü kutlandı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü tüm dünyada olduğu gibi Alanya’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde düzenlenen yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı önünde Alanya Belediyesi Engelsiz Mehter Takımı gösteri yaptı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, tüm dünyada olduğu gibi Alanya’da da kutlandı. Kutlamalar kapsamında Alanya Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünden başlayarak Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na kadar “Sevgi Yürüyüşü” gerçekleştirildi. Yürüyüşe Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda engelli birey ve yakınları katıldı.

Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi tarafından 2017 yılında engelli bireylerin sosyal hayata kazandırılması amacıyla kurulan Alanya Belediyesi Engelsiz Mehter Takımı, Atatürk Anıtı önünde programa katılan vatandaşlara mehter gösterisi sundu. Görme, fiziksel, işitme, zihinsel engel gruplarının tamamından oluşan Alanya Belediyesi’nin Engelsiz Mehter takımı izleyenler tarafından büyük alkış aldı.

ANTALYA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.