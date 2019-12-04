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(ÖZEL) Engelleri futbolla aşıp, dünya şampiyonluğunu hedefliyor

DHA

ANTALYA'da kaval kemiği olmadan dünyaya gelen Ali Deniz'in (13) sol bacağı, 11'inci ameliyatında diz altından kesildi. Futbol sevgisiyle hayata tutunup, Ampute Futbol 1'inci Ligi'ndeki takımıyla resmi maçlarda forma giyerek 2 yıldır 'en genç futbolcu' unvanının sahibi olan Ali, "Hayalim A Milli Takım'la dünya şampiyonluğu kazanmak" dedi.
Antalya'da annesi Gül Doğan ile yaşayan Ali Deniz, sol bacak kaval kemiği ve 2 ayak parmağı olmadan dünyaya geldi. Tedavisi için bebekliğinde annesiyle günlerce hastanede kalan Ali Deniz, 1 yaşında bileğinde çıkıntı oluşturan fazla kemiğin alınması için ilk ameliyatını oldu. İlk adımlarını protez ayakla atarak yürümeyi öğrenen Ali, bebekliğindeki bu zorlu günlerinde annesinin aldığı topla oynayarak moral buldu. 7 yaşında kalça bölgesinden alınan kemik bacağına nakledilen ve platin takılan Ali, engelli bir çocuk olarak evde kapalı kalmak yerine sokakta arkadaşlarıyla futbol oynamayı tercih etti. Protez ayakla yürüyen, koşan, gündelik yaşamına alışan Ali, okula başladıktan sonra da futbol sevgisini, teneffüste top oynayıp, sokak aralarında arkadaşlarıyla maç yaparak devam ettirdi.
11 YAŞINA KADAR 9 AMELİYAT
11 yaşına kadar 9 kez ameliyat olan Ali, 5 yıl önce medikal ürünlerin satıldığı bir iş yerinde tanıştığı antrenör Tahir Güven'in yönlendirmesiyle hayallerini gerçekleştirmeye başladı. Futbol sevgisiyle engelleri aşan Ali, tedavi sürecindeki zorluklara karşı yeşil sahadaki çalımlarıyla hayata tutundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'ndeki antrenmanlarda koltuk değnekleriyle futbol oynamayı öğrenen Ali, geçen sezon başında lisansının çıkarılmasıyla futbolculuk kariyerine başladı. Sezonun ilk maçında antrenörünün sahada görev verdiği Ali, 25 Kasım 2018'de Ampute Futbol Ligi'nin en genç futbolcusu unvanının sahibi oldu.
SOL BACAĞI DİZ ALTINDAN KESİLDİ
Ali, büyüdükçe kısa kalan bacağı için 3 kez kemik uzatma ameliyatı oldu. Kemik gelişiminin kontrolü için 4 ameliyat daha geçirdi. Son uzatma ameliyatının ardından kemikte gelişme olmaması üzerine doktorları, Ali'nin kısa bacağını diz seviyesinden kesmeye karar verdi. Ampute A Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Barış Telli'yi örnek alan Galatasaray taraftarı Ali'nin ameliyatı, mart ayında Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapıldı. Ameliyatta Ali'nin sol bacağı diz altından ampute edildi.
HEDEFİ, DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
Ameliyatın ardından proteziyle yeniden yürümeyi öğrenen Ali Deniz, tedavi süresinin ardından yeşil sahalara döndü. Hayatında ikinci defa yürümeyi öğrenen Ali, "Kaval kemiğim kısa dünyaya geldim. 11 kez ameliyat oldum. Kaval kemiğimin gelişiminin bacağımdan daha az olması nedeniyle amputasyona karar verildi. Ben yürümek, futbol oynamak için ayağımın diz altından kesilmesini istedim. 5 yıldır futbol oynuyorum. Hedefim A Milli Takım'la dünya şampiyonluğu kazanmak. Bunun için geliştiriyorum kendimi. Ampute futbolda Süper Lig'in en genç futbolcusu unvanı 2 yıldır bende. Daha çok başarılı olmak istiyorum" diye konuştu.
Anne Gül Doğan ise Ali'nin geçirdiği 11 ameliyatın kendilerini çok üzmesine rağmen oğlunun başarılarıyla gurur duyduğunu söyledi. Oğlunun başarısı için elinden gelen çabayı göstereceğini vurgulayan Gül Doğan, şunları söyledi:
"Ali hiç pes etmedi. Ben de oğlumla pes etmedim ve onun yürüyebileceğine inandım. Her ameliyattan sonra bizim yürüme umudumuz vardı. Sonunda amputasyona karar verildi. Bunu gerçekleştirdik ve Ali daha güçlü oldu. Şu anda proteziyle yürümeye başladı ve bu bizim için her şeye değerdi. Ali futbol yaşamında, hayallerine giden yolda en genç Süper Lig oyuncusu olarak devam ediyor. Ali çok heyecanlı ve o koştukça ben daha çok hayallerimizin peşinden koşacağım."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ali Deniz TV'den maç izlerken
Ali ve annesinin fotoğrafı
Ali'nin ailesiyle vakit geçirmesi
Ali'nin eşyalarını alıp antrenmana gitmesi
Gül Doğan ile röportaj
Ali'nin bisikletle gitmesi
Ali'nin koltuk değnekleriyle sahaya girmesi
Ali Deniz ile röportaj
Annesi ve yakınlarının izlemesi
Ali'nin antrenman yapması
Protezden görüntü
Ali Deniz'in daha önce çıktığı maçlardan görüntüsü

ANTALYA

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:08
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