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AÜ’den çocuklara jelibal müjdesi

İHA

AÜ’den çocuklara jelibal müjdesi

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde yürütülen ArGe çalışmaları sonucunda bal kullanılarak geliştirilen yumuşak şekerleme teknolojisi, Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (AKDENİZ TTO) tarafından gerçekleştirilen ticarileştirme çalışmaları ile üretime kazandırılmak üzere Treet Buba Tarım ve Teknolojileri A.Ş.’ye lisanslandı. Lisans dolayısıyla, Jelibal ismi verilen ürünün ticarileştirme sürecinin ilk adımları atıldı.
Growtech Tarım Fuarı’nda AKDENİZ TTO’nun girişimiyle Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) işbirliği ile bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘Bitki Islahı Proje Pazarı’nda gerçekleştirilen lisanslama törenine, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, Treet Buba Tarım ve Teknolojileri A.Ş Genel Müdürü Mustafa Tamer ve buluş sahibi araştırmacılar katıldı. Gerçekleştirilen imza töreni ile jelibal ismi verilen ürünün ticarileştirme sürecinin ilk adımları atıldı.
Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erbaş, Dr. Öğr. Üyesi Sultan Arslan Tontul ve Arş. Gör. Ceren Mutlu tarafından yürütülen ArGe çalışmalarıyla balın doğal ve fonksiyonel gıda özellikleri korunarak çocuklara yönelik yumuşak şekerleme formuna dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ürün ile çocukların bal yemesi kolaylaştırılarak, şeker şurubundan yapılmış sağlıksız şekerlemeye maruz kalma oranlarının azaltılması ve bal tüketiminin arttırılması hedefleniyor.

ANTALYA

04 Aralık 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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