Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan İnce'den 'Fırınların ruhsatı bakanlıklar tarafından verilsin' çağrısı Antalya Fırıncılar ...

İHA

Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, "Ruhsatsız çalışan fırınlar var, denetimden kaçmak için ekmeği gece üretiyorlar. Bizim kontrol ve yetkimiz seçilmişlerden değil atanmışlardan olması lazım. Atanmış bir sağlık il müdürünün oy kaygısı yoktur" dedi.
Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, normal bir unun 115120 TL bandında, yemlik buğday kullanılan unun ise 9598 TL arasında alındığını belirterek çuval başına 1015 TL'nin ciddi bir rakam olduğunu kaydetti. Özellikle buğdayın bol üretildiği illerde bulunan fabrikaların bazılarında yemlik buğday kullanıldığını ileri süren İnce, "Buğdayın bol üretildiği yerlerde fabrika sayısı fazladır. Örneğin Konya'da şu an 50 tane un fabrikası var, Antep'te 5055 tane, Polatlı'da da Ankara ile beraber 25 civarında fabrika var. O bölgelerde kaliteli buğdayı maddi gücü yüksek fabrikalar alıyor. Altta kalanları mevsimlik fabrikalar harman zamanı ucuz buğdayı alıyorlar. Günde bir vardiya ile çok düşük rakamlarla çalışıyorlar" dedi.

"Buğday 2019'da Türkiye'de eksik ekilmiş"
Önümüzdeki yıl un fiyatının 120 TL bandına dayanacağını ifade eden İnce, "2018'de çiftçi buğdaydan para kazanamadığı için 2019'da yüzde 2835 arası Türkiye genelinde buğday eksik ekilmiş. Bu çok ciddi bir rakam, böyle olunca fabrikalar ihtal buğdaya yöneliyor. İthal buğday ile yerli buğday arasında da çok ciddi bir fiyat farkı var" ifadelerini kullandı.

"Ruhsat Sağlık Bakanlığına verilmeli
Her fırıncının bu unu almadığını dile getiren İnce, "Ruhsatsız çalışan firmalar var, hatta gece çalışıp gündüz kapatan firmalar var. Denetimden kurtulmak için geceden çıkarıyor ekmeğini" diye konuştu.
Antalya'da toplam 280 fırın olduğunu, ruhsatsız 105 fırın olduğunu aktaran İnce, tespit edilemeyen daha fazla ruhsatsız işletme olabileceğini söyledi. Ruhsatsız işletmenin denetimi olmadığını kaydeden İnce, "1998 ile 2003 yılları arasında ruhsatlar Sağlık Bakanlığındaydı. O dönemdeki fırınların denetimi, kontrolü çok güzeldi. Şimdi belediyelere devredildi ve onların da sırtına bir külfet, siyasi bir kurum olduğu için şikayet edeni de edileni de kırmak istemiyorlar. Ruhsat verme yetkisi Sağlık Bakanlığına da olabilir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına da. Bizim kontrol ve yetkimiz seçilmişlerden değil atanmışlardan olması lazım. Atanmış bir sağlık il müdürünün oy kaygısı yoktur" dedi.
İnce, Zabıta sayısının yetersiz olduğunu belirterek, denetimlerin eş zamanlı ve tamamını kapsayacak şekilde yapılmadığını belirtti.

"Ekmek kısa sürede bayatlıyor"
Normal bir ekmeğin bayatlaması süresinin 8 ila 16 saat arasında olduğunu aktaran İnce, yemlik buğday kullanılması ile birlikte katkı maddesi konulan ekmeklerin daha kısa sürede bayatladığını söyledi. İnce, "4 saat sonra o ekmek bayatlar ve 6 saat sonra yenilemez hale gelir. Bu tip ekmeklerin dış görüntüsü güzeldir ama içinde gözenekleri yoktur. Ama kırsalda gidiyor ve bu tip işletmeler de daha çok o kesimlerde" diye konuştu.

ANTALYA

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Engelleri futbolla aşıp, dünya şampiyonluğunu hedefliyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Engelleri futbolla aşıp, dünya şampiyonluğunu ...
AÜ’den çocuklara jelibal müjdesi
YEREL HABERLER AÜ’den çocuklara jelibal müjdesi
Antalyalı milli sporcu Şakir Yalın, dünya 6.'sı oldu
YEREL HABERLER Antalyalı milli sporcu Şakir Yalın, dünya 6.'sı oldu
Dünyaca ünlü isimlerin heykelleri Antalya'da
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü isimlerin heykelleri Antalya'da
Engelleri futbolla aşıp, dünya şampiyonluğunu hedefliyor
YEREL HABERLER Engelleri futbolla aşıp, dünya şampiyonluğunu ...
DokumaPark’ta keşkek ikramı
YEREL HABERLER DokumaPark’ta keşkek ikramı
Böbrek nakli bekleyen 3 kardeşten, 'Her gün ölüyoruz, bağışçı olun' çağrısı
YEREL HABERLER Böbrek nakli bekleyen 3 kardeşten, 'Her gün ölüyoruz, ...
Trafik kazaları nedeniyle engelli kalan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı Emniyetten, “Engelsiz Trafik” etkinliği
YEREL HABERLER Trafik kazaları nedeniyle engelli kalan vatandaşlar ...
Kaş’ta boş evde yangın
YEREL HABERLER Kaş’ta boş evde yangın
Midibüsle çarpışan otomobildeki İngiliz baba- oğul öldü
YEREL HABERLER Midibüsle çarpışan otomobildeki İngiliz baba- oğul ...
Antalya’da korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı 2 çocuk babası adam aracında böyle vuruldu Cinayetin teslim olan eşi değil, bir akrabası tarafından işlendiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Antalya’da korkunç cinayetin görüntüleri ortaya ...
Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor: 5-1
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor: 5-1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - ...
Alanya'da Engelliler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Alanya'da Engelliler Günü kutlandı
Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü
YEREL HABERLER Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü
ALKÜ’den özel gereksinimli bireylere anlamlı destek
YEREL HABERLER ALKÜ’den özel gereksinimli bireylere anlamlı destek
Kaş'ta 9 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kaş'ta 9 kaçak göçmen yakalandı
Antalya'da 2 çocuk babası adam, araç içinde kurşun yağmuruna tutuldu Ağır yaralanan adam, hastanede hayatını kaybetti Olayın ardından ayrı yaşadığı karısı, cinayeti kendisinin işlediğini söyleyip polise teslim oldu Vurulan adamın kayınvalidesi: "Vicdanım acıdı; oğlumun yaşında. Ailesine nasıl haber vereceğim?"
YEREL HABERLER Antalya'da 2 çocuk babası adam, araç içinde kurşun ...
Alanya'da Engelsiz Mehteran Takımı'ndan konser
YEREL HABERLER Alanya'da Engelsiz Mehteran Takımı'ndan konser
Silahlı maganda tutuklandı
YEREL HABERLER Silahlı maganda tutuklandı
Alanya’da engelsiz yürüyüş Engelsiz Mehteran Takımı gönülleri fethetti
YEREL HABERLER Alanya’da engelsiz yürüyüş Engelsiz Mehteran Takımı ...
Muratpaşa'da hayatı paylaşmaya engel yok
YEREL HABERLER Muratpaşa'da hayatı paylaşmaya engel yok
Başkan Böcek engelli bireylerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Böcek engelli bireylerle bir araya geldi
Emlak sektöründeki durgunluk, Antalyalı müteahhiti okul yapımına yöneltti İşadamı Hüseyin Samut: Özel eğitim alanındaki yükselişe bir işadamı olarak duyarsız kalmadık" "Hükümetin eğitime sağladığı katkıyı da göz önünde bulundurduğunuzda özel okul yatırımlarının cazibesi tartışılmaz hale geldi" "Yeni yılda sektör için oldukça umutluyum"
YEREL HABERLER Emlak sektöründeki durgunluk, Antalyalı müteahhiti ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X