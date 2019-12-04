Annesi, babası tarafından kezzapla öldürülen kız: Annemin gözü, ağzı, kulakları erimişti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Annesi, babası tarafından kezzapla öldürülen kız: Annemin gözü, ağzı, kulakları erimişti

DHA

ANTALYA'da 2 yıl önce eski eşi Asiye Güzel'in (45) yüzüne kezzap atarak ölümüne neden olmaktan tutuklu yargılanan Bünyamin Bardakçı (53), hakim karşısına çıktı. Duruşmada dinlenen Asiye Güzel'in kızı H.B. (17), "Dışarıya çıktığımda annemin yüzü, gözü, ağzı, kulakları erimişti. Annem bana 'baban beni yaktı' gibi sözler sarf etti" dedi.
Konya'da otobüs şoförü Bünyamin Bardakçı ve Asiye Güzel, anlaşamadıkları gerekçesiyle 19 yıllık evliliklerini 2 yıl önce bitirdi. Sürekli şiddet gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Asiye Güzel, eski eşinden uzaklaşmak için Antalya'nın Alanya ilçesine taşındı. Bir turizm tesisinde çalışmaya başlayan Asiye Güzel, eski eşi tarafından burada da rahatsız edilince, Antalya'ya yerleşti.
Eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırtan Asiye Güzel, bir süre sonra başkasıyla dini nikahla yaşamaya başladı. Haberi alan Bünyamin Bardakçı, geçen mayıs ayında Konya'dan Antalya'ya geldi. Bardakçı, 1 Haziran Cumartesi günü saat 07.00 sıralarında Asiye Güzel'in Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde oturduğu sokağa gelerek beklemeye başladı. Bünyamin Bardakçı, işe gitmek için evden çıkan eski eşine arkadan yaklaşıp, yüzüne kezzap atıp kaçtı.
Yüzünün büyük kısmı yanan Asiye Güzel'in çığlıklarını duyanlar yardımına koştu. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Güzel, ambulansla Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yüzünün yanı sıra kezzabın etkisiyle üzerindeki giysileri de eriyen Asiye Güzel'in göğüs bölgesinde de derin yanıklar oluştu.
2 AY SONRA ÖLDÜ
Olaydan sonra kaçan Bünyamin Bardakçı, 2 Haziran'da Konya'nın Çumra ilçesinde polise teslim oldu. Bardakçı, işlemlerinin ardından Antalya'ya getirildi. İfadesinde çok pişman olduğunu, bir anlık kızgınlıkla bu saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia eden Bünyamin Bardakçı, sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Vücudunun yaklaşık yüzde 60'ında yanık oluşan Asiye Güzel, tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 2 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.
Bünyamin Bardakçı için 'eşi kasten öldürmek' suçlamasıyla Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına, tutuklu sanık Bünyamin Bardakçı, çocukları N.B. ve H.B. ile taraf avukatları katıldı. Soruşturma aşamasındaki ifadesini tekrarlayan Bünyamin Bardakçı, "19 yıllık evliliğimizin son 5 yılında kavgamız olmadı. Alanya Aile Mahkemesi'nde boşandık ancak irtibatımız kesilmedi. 2018 yılında Asiye ile tartışmamızdan dolayı uzaklaştırma kararı aldım. Kendisinin evlilik meselesi ortaya çıktı. Bu nedenle sert konuşmalarımız oldu. Bana evlenme durumunun yalan olduğunu söyleyince seviniyordum. Olaydan bir hafta önce Konya'ya geldi. Otobüsçü olduğum için Konya otogarında kendisiyle buluştuk. Kızımızla ilgili bir sorun vardı ve haftaya Antalya'ya gidip konuşmamı istedi. Antalya'ya geldim. Keşke gelmez olsaydım" diye konuştu.
'VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM'
Ailesiyle birlikte Alanya'da 11 ay ikamet ettiğini anlatan Bünyamin Bardakçı, eşinin olaydan önce kendisine 'Seni Alanya'ya taşındıktan 2 ay sonra aldatmaya başladım' dediğini iddia ederek, "Öldüğüne çok üzüldüm. Şeytana uydum. Yapmamam gereken bir şey yaptım. Benim onu yaralama kastım yoktum. Vicdan azabı çekiyorum. Pişmanım. Ben bu asidi evde lavabo açmak için aldım. Hatta yakıcılığını test ettikten sonra içine su ilave ettim. Daha önceki ifademde belirtilen, asidi eşime dökmeden önce sol elime damlattığım sözleri yanlıştır" dedi.
Mahkeme başkanı, Asiye Güzel'in üzerine dökülen sıvının sülfrik asit olduğunun raporlarla belirlendiğini söyledi.
'ANNEMİN YÜZÜ, GÖZÜ, AĞZI, KULAKLARI ERİMİŞTİ'
Asiye Güzel'in oğlu N.B. (18) olay sırasında Konya'da olduğunu söyleyerek, babasının annesiyle tartışmamalarına daha önce tanıklık ettiğini, babasının kendisini de tehdit ettiğini söyledi. Kızı H.B. ise annesinin yaşadıklarına tanıklık ettiğini belirterek, "Saat 06.00 civarıydı. Annem işe gitti. Kapıdan çıkarken de mutluydu. Bu sırada iş elbisesini evde unutmuştu. Onu vermek için dışarıya çıkacağım sırada annemin yardım çığlıklarını duydum. Dışarıya çıktığımda annemin yüzü, gözü, ağzı, kulakları erimişti. Annem bana 'Baban beni yaktı' gibi sözler sarf etti. Olayı gören kahveci annemin saçından tutan kişinin sonrasında üzerine bir şey döktüğünü söyledi. Ben telefonumda babamın fotoğrafını gösterince 'Evet bu adam' dedi. O an annemin üzerine sülfrik asit döküp kaçanın babam olduğunu anladım. Babam daha önce de annemi 'Sen benden başkası ile evlenemezsin. Önce seni öldüreceğim. Sonra çocukları' diyerek tehdit etmişti. Ondan sonra da zaten şikayetçi olup uzaklaştırma almıştı. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.
Söz verilmesi üzerine sanık Bünyamin Bardakçı, "Çocuklarımın annesi ölmüş. Bana olan tepkilerinde haklılar" dedi.
Sanık avukatı Neslihan Çil ise sanığın öldürme maksadıyla hareket etmediğini, böyle bir düşüncesi olması halinde kesici veya delici bir alet kullanabileceğini ifade etti.
Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.

ANTALYA

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan İnce'den 'Fırınların ruhsatı bakanlıklar tarafından verilsin' çağrısı Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce: "Belediyeler kimseyi kırmak istemiyor, ruhsatlar bakanlık tarafından verilmeli" "Ruhsatsız çalışan firmalar var, hatta gece çalışıp gündüz kapatan firmalar var"
YEREL HABERLER Başkan İnce'den 'Fırınların ruhsatı bakanlıklar ...
(ÖZEL) Engelleri futbolla aşıp, dünya şampiyonluğunu hedefliyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Engelleri futbolla aşıp, dünya şampiyonluğunu ...
AÜ’den çocuklara jelibal müjdesi
YEREL HABERLER AÜ’den çocuklara jelibal müjdesi
Antalyalı milli sporcu Şakir Yalın, dünya 6.'sı oldu
YEREL HABERLER Antalyalı milli sporcu Şakir Yalın, dünya 6.'sı oldu
Dünyaca ünlü isimlerin heykelleri Antalya'da
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü isimlerin heykelleri Antalya'da
Engelleri futbolla aşıp, dünya şampiyonluğunu hedefliyor
YEREL HABERLER Engelleri futbolla aşıp, dünya şampiyonluğunu ...
DokumaPark’ta keşkek ikramı
YEREL HABERLER DokumaPark’ta keşkek ikramı
Böbrek nakli bekleyen 3 kardeşten, 'Her gün ölüyoruz, bağışçı olun' çağrısı
YEREL HABERLER Böbrek nakli bekleyen 3 kardeşten, 'Her gün ölüyoruz, ...
Trafik kazaları nedeniyle engelli kalan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı Emniyetten, “Engelsiz Trafik” etkinliği
YEREL HABERLER Trafik kazaları nedeniyle engelli kalan vatandaşlar ...
Kaş’ta boş evde yangın
YEREL HABERLER Kaş’ta boş evde yangın
Midibüsle çarpışan otomobildeki İngiliz baba- oğul öldü
YEREL HABERLER Midibüsle çarpışan otomobildeki İngiliz baba- oğul ...
Antalya’da korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı 2 çocuk babası adam aracında böyle vuruldu Cinayetin teslim olan eşi değil, bir akrabası tarafından işlendiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Antalya’da korkunç cinayetin görüntüleri ortaya ...
Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor: 5-1
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor: 5-1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - ...
Alanya'da Engelliler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Alanya'da Engelliler Günü kutlandı
Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü
YEREL HABERLER Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü
ALKÜ’den özel gereksinimli bireylere anlamlı destek
YEREL HABERLER ALKÜ’den özel gereksinimli bireylere anlamlı destek
Kaş'ta 9 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kaş'ta 9 kaçak göçmen yakalandı
Antalya'da 2 çocuk babası adam, araç içinde kurşun yağmuruna tutuldu Ağır yaralanan adam, hastanede hayatını kaybetti Olayın ardından ayrı yaşadığı karısı, cinayeti kendisinin işlediğini söyleyip polise teslim oldu Vurulan adamın kayınvalidesi: "Vicdanım acıdı; oğlumun yaşında. Ailesine nasıl haber vereceğim?"
YEREL HABERLER Antalya'da 2 çocuk babası adam, araç içinde kurşun ...
Alanya'da Engelsiz Mehteran Takımı'ndan konser
YEREL HABERLER Alanya'da Engelsiz Mehteran Takımı'ndan konser
Silahlı maganda tutuklandı
YEREL HABERLER Silahlı maganda tutuklandı
Alanya’da engelsiz yürüyüş Engelsiz Mehteran Takımı gönülleri fethetti
YEREL HABERLER Alanya’da engelsiz yürüyüş Engelsiz Mehteran Takımı ...
Muratpaşa'da hayatı paylaşmaya engel yok
YEREL HABERLER Muratpaşa'da hayatı paylaşmaya engel yok
Başkan Böcek engelli bireylerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Böcek engelli bireylerle bir araya geldi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X