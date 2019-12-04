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Konyaaltı’nda tüm muhtarlara tekerlekli sandalye

İHA

Konyaaltı Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Türkiye’de bir ilke imza attı. İlçede yaşayan engelli bireylerin kullanımı için muhtarlıkların tamamına toplam 39 tane tekerlekli sandalye teslim etti. Gün boyu devam eden “Engelsiz Bir Yaşam Adına Kültür Sanat” etkinliği ise Tolga Sağ ve Sinan Alyans konseriyle son buldu.
Konyaaltı Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde bir dizi etkinlik düzenledi. Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu (UCEF) ve Leman Gebizli Tüm Engellilere Umut Işığı Derneği işbirliğiyle düzenlenen “Engelsiz Bir Yaşam Adına Kültür Sanat” etkinliğine Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, UCEF Genel Başkanı Mete Kaçar, Leman Gebizli Tüm Engelliler Umut Işığı Derneği Başkanı Güldane Kaya, Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Batı, Konyaaltı Belediyesi Muhtar İşleri Müdürü Mehmet Ay, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlikte Konyaaltı Belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza attı. İlçede yer alan mahalle muhtarlıklarının tamamına toplam 39 tekerlekli sandalye teslim edildi. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Tuğba Erke Bostan, mahalle muhtarlıklarına zimmetlenen tekerlekli sandalyelerle amaçlarının bölgede yaşayan engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak olduğunu söyledi. İnsana dokunur çalışmalar yapmak istediklerini ve bunun içinde Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen başta olmak üzere ekipçe var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Bostan, engelli vatandaşların önümüzdeki günlerde bu gibi daha bir çok projeye tanık olacaklarını bildirdi.
UCEF Genel Başkanı Mete Kaçar ise konuşmasında Konyaaltı’nda tüm muhtarlıklara birer adet tekerlekli sandalye teslim edildiğini, bunun da Başkan Semih Esen öncülüğünde Türkiye’de bir ilk olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından mahalle muhtarlarına tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.
Engelsiz Bir Yaşam Adına Kültür Sanat etkinliği UCEF Muratpaşa İlçe Başkanı, Özel Eğitim Öğretmeni Ebru Serim, özel öğrencileriyle birlikte konser verdi. Bu mini konserin sonrasında sahne alan Tolga Sağ ve Sinan Alyans ise muhteşem bir konsere imza attı. Antalyalılar gece boyunca gönüllerince eğlendi.

ANTALYA

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:22
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