Antalya'da Halk Et Satış Mağazası 11 Aralık’ta açılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, halka ekonomik ve sağlıklı et sunacağı ilk satış mağazasını 11 Aralık Çarşamba günü Kepez İlçesi Zafer Mahallesi’nde açacak. Başkan Muhittin Böcek, Halk Et ile etin ekonomik, gıda güvenliğine uygun, hijyen ortamdan Antalyalıların sofrasına geleceğini açıkladı.

Böcek’in halka uygun fiyatlı ve sağlıklı et sunmak amacıyla açılması talimatını verdiği satış mağazalarının ilki Kepez Zafer Mahallesi’nde 11 Aralık’ta açılıyor. Başkan Böcek, projenin yürütücüsü ANET Genel Müdürü Mesut Kocagöz ile birlikte Halk Et Satış Mağazası’nı ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



“Sofralara uygun fiyatlı et girecektir”

Vatandaşın bütçesini zorlamadan ekonomik et alabilmesine imkân sağlayacak projenin hayata geçirilmesi konusunda Antalyalılara verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Böcek, “Sevgili hemşerilerimize seçim öncesi sözümüz vardı. Yerelden kalkınacağız, kırsaldan kalkınacağız demiştik. Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET olarak 11 Aralık itibariyle Halk Et satışlarımız başlayacaktır. Hemşerilerimizin sofrasına

gıda güvenliği içinde, hijyen ortamda uygun fiyatlı et girecektir. Ardından diğer ilçelerimizde de Halk Et projemiz devam edecektir. Sevgili hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Proje kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET, Antalyalı besicinin hayvanını ilk elden alacak. ANET tesislerinde sağlıklı ortamda kesimi yapılan hayvanlar, yine Halk Et Satış Mağazaları vasıtasıyla Antalyalılara ulaştırılacak.

ANET tarafından ilk etapta Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde olmak üzere 3 adet et satış mağazası açılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET Et Satış Mağazaları süreç içerisinde tüm ilçelere yayılacak.

