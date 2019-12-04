Alanya’da alt yapı sonrası asfalt

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın Hocalar, Özvadi ve İmamlı mahallelerinin alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarını asfaltlıyor.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya’nın 102 mahallesinde çalışmalarını sürdürüyor. Alanya’nın doğusunda yer alan İmamlı, Özvadi ve Hocalar Mahallerinde daha önce yaptığı yatırımlarla içme suyu sorununu çözen ASAT ekipleri bozulan yollarız vakit kaybetmeksizin asfaltlıyor. ASAT ekipleri Hocalar’da 2 bin 300 metre, Özvadi’de 2 bin 100 metre ve İmamlı’da 13 bin 800 metre uzunluğunda asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Büyük bölümü tamamlanan çalışmanın kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.

ANTALYA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:22

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