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Oksijensiz kalan derede balıkların can çekiştiği anlar böyle görüntülendi Nifrit Deresi’nde balıklar ...

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Nifrit Deresi’nde oluşan kirlilik nedeniyle oksijensiz kalan balıklar su yüzüne çıkmaya başladı. 15 gün öncesine kadar temiz akan derenin, Zeytin sezonunun başlamasıyla birlikte siyaha bürünmesi, zeytin suyu bırakılma ihtimalini akıllara getiriyor.
Dere kenarında bulunan turistik tesisler, dereye bahçe sulama ve yer altı suyu bırakmak suretiyle balık ölümlerinin önüne geçmeye çalışıyor. Suyun altında nefes alamadıkları için yüzeye çıkıp toplu halde adeta çırpınan balıklar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
Manavgat’a bağlı Kızılağaç Turizm bölgesinde oteller ile deniz arasında bulunan Nifrit Deresinde kirlenen su başta balıklar olmak üzere canlıların yaşamlarını tehdit ediyor. 15 gün öncesine kadar doğal renginde akan Nifrit Deresi, 15 gündür koyu bir renk almaya tamamen siyaha bürünmeye başladı. Dereye bırakıldığı düşünülen atık sular nedeniyle derede suda oksijen oranı azalırken balıklar ve diğer canlılar oksijen alabilmek için suyun yüzeyinde dolaşmak zorunda kalıyor.
Balık sürülerinin suyun yüzeyinde can çekişmesi ve yaşam mücadelesi vermesi turizmcileri harekete geçirdi. Turizmciler, bahçe sulama suyu olarak kullandıkları yer altı sularını dereye yönlendirmek suretiyle derede oksijen oranını artırmaya ve canlılara yaşam vermeye gayret gösteriyor.

KITUYAD Başkanı Ergin: "Kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz"
Derenin yakın zamana kadar temiz olduğuna dikkat çeken Kısa adı KITUYAD olan Kızılağaç Turizm Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Osman Ergin “Bugün sabah otele geldiğimizde doğanın katledilmesiyle karşı karşıya kaldık. 15 gün öncesi pırıl pırıl akan derenin 15 gündür siyah bir şekilde aktığını görmekteydik. Fakat sonuçlarının bu kadar acı olacağını hesaplamamıştık. Sabah geldiğimizde milyonlarca balığın oksijen alabilmek için su yüzüne çıkıp can çekiştiğini gördük. Bazıları ters dönmüş şekilde baygın haldeydi. Kenarda da onları yemek isteyen kediler ve köpekler vardı. Biz otelciler olarak çare olsun diye bahçe suları kullandık. Dereye su verip hava almalarını sağladık ama başarabildiğimizi de zannetmiyorum. Bizim en büyük şansımız burada turizmin sezonun sona ermiş olması. Bu görüntüleri turistler görmüş olsaydı bizden önce bölge için olumsuz sonuçlar doğacaktı” dedi.

Zeytin suyu balıkları mahvedecek iddiası
Kirliliğin dereye bırakılan zeytin suyundan kaynaklandığını ileri süren mahalle sakinlerinden Arif Kaplan, “Burası 19 oteli bünyesinde barındıran Kızılağaç mahallesinde otellerin önünden akıp giden Nifrit deresi. Çocukluğumuzda yüzdüğümüz balık avladığımız, köyümüzün neredeyse can damarı olan bir dere. Yeşil ve mavi karışımı akan Nifrit deresi 15 gündür siyaha büründü. Şu an zift gibi bir görüntüsü var. Bu derede gördüğünüz gibi balıklar oksijensiz kaldığı için suyun yüzüne çıkıp oksijen almaya çalışıyorlar, ördeklerle balıklar yan yana yüzüyor. Gerçekten hiç istenilmeyen bir görüntü. En büyük avantajımız turizm sezonunun bitmiş olması. En azından misafirlerimizin bu çirkinliği görmemesi. Yetkililere haber verildi. Bugün gelip numune alındığını öğrendik. İnşallah en kısa sürede bu numune ve sonuçlar değerlendirilecek bu balık ölümlerinin önüne geçilecektir. Bu arada turizmci arkadaşlara da teşekkür etmek gerekiyor. Ellerinden geldiğince dereye temiz su salarak, yer altı suyu salarak balıkların ve diğer canlıların nefes almasını sağlıyorlar. Yetkililerden isteğimiz bir an önce burada gerekli önlemi almalarıdır" dedi.
Kızılağaç Mahalle Muhtarı Bayram Özen, durumu öğrenir öğrenmez Tarım İlçe Müdürlüğü ve Belediye yetkililerini arayarak bilgilendirdiklerini, yetkililerin gerekli incelemeleri yapmak için harekete geçtiklerini söyledi.

ANTALYA

04 Aralık 2019 Çarşamba

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