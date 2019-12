Validen çift kol nakilli Yusuf'a ziyaret

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye'nin dördüncü çift kol nakillisi Yusuf Oğuz Şimşek'i, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Karaloğlu, "Her şey çok iyi, sağlığı yerinde. Yusuf'a bir de söz verdik. Ben ve Ömer hoca Yusuf'un nikah şahidi olacağız" dedi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü sırada beyin ölümü gerçekleşen ve kimliği açıklanmayan 21 yaşındaki erkek hastanın kalp, böbrekleri, kornea, karaciğeri ile uzuvları ailesi tarafından bağışlandı. Ölen gencin kolları, 25 Kasım akşamı, 2015 yılında güneş panelini tamir ettiği sırada elektrik akımına kapılarak iki kolunu kaybeden Yusuf Oğuz Şimşek'e nakledildi. Şimşek, 10 saatlik nakil operasyonunun ardından yoğun bakım servisine alındı. Şimşek, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal servise alındı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakillisi Yusuf Oğuz Şimşek'i, halen tedavisinin devam ettiği AÜ Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Karaloğlu'na AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı eşlik etti.

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Vali Karaloğlu, Yusuf'un sağlık durumunun çok iyi olduğunu gördüğünü söyledi. Karaloğlu, evlilik kararı verdiğinde Prof. Dr. Ömer Özkan ile birlikte nikah şahitliğini yapacağı sözünü kendisine verdiklerini de söyledi. Karaloğlu, Prof. Dr. Ömer Özkan'a daha önceki görüşmelerinde, 'Hastamız normal servise çıktığında, ziyaret kabul ettiğiniz bir dönemde ben de gelip geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim' dediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün rektörümüzle birlikte hastamızı ziyaret ettik. Son derece sağlığı yerinde, neşesi yerinde. Uzman değilim ama gördüğüm kadarıyla son derece sağlıklı. Parmaklarının ucuna kadar dolaşımın düzgün olduğu anlaşılıyor baktığınızda. Ben her şeyden önce üniversitemizi, fakültemizi, Prof. Dr. Ömer Özkan Hocamızı ve ekibini kutluyorum. Organ nakli son derece önemli, son yıllarda her geçen gün artıyor. Yılda yaklaşık 5 bin organ nakli gerçekleşiyor. Bunun 1000'e yakınını da Antalya ilimiz yapıyor. Organ naklinin yüzde 20'si Antalya'da yapılıyor. Yurt dışından da çok ciddi takip ediliyor. Sağlık turizminde de Antalya için bir itici güç olarak kullanmak istiyoruz. Organ nakli önemli, ancak organ nakli yapılabilmesi için organa ihtiyaç var. Organ naklinde çok iyiyiz, ancak organ bağışında ne şehir, ne de ülke olarak iyiyiz. Özellikle kadavradan organ bağışında daha fazla bağışçı olmalıyız."

Prof. Dr. Ömer Özkan ise her şeyin yolunda olduğunu, hastanın sağlık durumunun çok iyi olduğunu, yarın 10 günü tamamlayacağını belirterek, fizik tedaviye başlandığını ifade etti.



