Nifrit Deresi'nde kirlilik iddiası

KIZILAĞAÇ Turizm Yatırımcılar Birliği Derneği (KITUYAD) Başkanı Osman Ergin, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Nifrit Deresi'nde kirlilik nedeniyle balıkların oksijensiz kaldığını söyledi. Ergin, "Dereden daha önce tertemiz akan su, 15 gündür siyah akıyor. Derede kirlilik olduğunun farkındaydık ama böyle etkisi olacağını düşünemedik" dedi.

Manavgat'ın Kızılağaç turizm bölgesinde bulunan otellerle deniz arasında paralel akan Nifrit Deresi'nde kirlilik yüzünden balıkların oksijensiz kaldığı öne sürüldü. Haber verilmesi üzerine dereden Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri, örnek alarak, incelenmesi amacıyla Isparta'ya laboratuvara gönderdi.

KITUYAD Başkanı Osman Ergin, deredeki kirliliğin son 15 günde meydana geldiğini belirterek, "Dereden daha önce tertemiz akan su, 15 gündür siyah akıyor. Derede kirlilik olduğunun farkındaydık ama böyle etkisi olacağını düşünemedik. Dün sabah otele geldiğimizde binlerce balığın oksijen alabilmek için su yüzüne çıktığını gördük. Otelciler olarak bahçe sularını temiz su olarak dereye aktardık ama bu çözüm değil. Derenin kirlenmesine neden olan etkenlerin ortadan kaldırılması gerekiyor" diye konuştu.

Öte yandan kirliliğin, bölgede bulunan zeytinyağı fabrikalarının 'karasu' denilen atık sularının dereye bırakılmasından kaynaklandığı ileri sürüldü.



ANTALYA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:22

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