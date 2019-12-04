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Antalya'da kanlı infazın katil zanlısı ve azmettiricisi eş adliyeye çıkartıldı Azmettirici ...

İHA

Antalya'da kanlı infazın katil zanlısı ve azmettiricisi eş adliyeye çıkartıldı Azmettirici iddiasıyla tutuklanan eş: "Adalet yerini bulacak inşallah"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aracının içinde pompalı silahla öldürülen Deniz Baş'ın katil zanlısı Doğukan Aybey ve azmettiricisi olarak gözaltına alınan eşi Merve Nur Baş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Merve Nur Baş adliye girişinde gazetecilere, "Adalet yerini bulacak İnşallah” diye seslendi.
Olay, Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Uzun süredir eşinden ayrı yaşayan Deniz Baş, 07 ACB 271 plakalı otomobille eşinin de yaşadığı kayınpederinin evinin önüne geldiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle defalarca ateş edilen Deniz Baş’ın aracı yol üzerinde bulunan bir bahçe duvarına çarparak durdu. Olayın ardından çok sayıda polis ekibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Deniz Baş, sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayın ardından cinayeti kendisinin işlediğini söyleyen Deniz Baş’ın ayrı yaşadığı eşi Merve Nur Baş, polise teslim olurken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı. Deniz Baş’ın kullandığı araç, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü bahçesine kaldırıldı.

Güvenlik kameralarıyla gerçek katil zanlısı tespit edildi
Olayı derinlemesine inceleyen ve çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, olayı üstelenen eşinin aksine, cinayetin bir erkek tarafından işlendiğini belirledi. Cinayeti Merve Nur Baş’ın akrabası olduğu iddia edilen Doğukan Aybey'in işlediğini belirleyen ekipler cinayet şüphelisini olaydan kısa bir süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, evin gönüne aracıyla gelen Deniz Baş’ın önce evin önünde bekleyen eşiyle bir şeyler konuştuğu, ardından biranda ortaya çıkan ve elinde pompalı tüfek bulunan bir kişinin, aracı adeta yaylım ateşine tuttuğu, kontrolden çıkan aracın duvara çarptığı ve ateş eden kişinin ortadan kaybolduğu görüldü. Olayın ardından kısa süreli bir koşuşturmanın yaşandığı görülen görüntülerde Merve Baş'ın zanlıdan aldığı tüfekle aracın etrafında bekleyip telefonla yaptığı konuşmalar da kayda girdi.

Katil zanlısı: "Hem bizim evimizi hem akrabamızın evini kurşunladı, başka çaremiz kalmadı"
Katil zanlısı Doğukan Aybey, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından Manavgat Adliyesine çıkarıldı.
Zanlılar ifadelerinde Deniz Baş’ın eşi Merve Nur Baş’a sürekli şiddet uyguladığını, bundan dolayı da bir süredir Merve Nur Baş’ın evini terk edip ailesiyle birlikte yaşadığını, Deniz Baş’ın Merve Nur Baş’ın taşındığı ailesini ve akrabalarını da rahatsız ettiğini iddia ettiler. Baş ve Aybey'in öldürülen Deniz Baş'ın yakın zamanda hem babasının hem de amcasının evini kurşunladığını, olay sabahı yaşanan tartışma ve yeniden evin önüne kadar gelmesinin ardından olayın meydana geldiğini başka çarelerinin kalmadığını söyledikleri belirtildi.
Deniz Baş’ın cinayet zanlıları eşi Merve Nur Baş ve eşinin amcasının oğlu 19 yaşındaki Doğukan Aybey’ın Manavgat Adliyesine çıkarılması sırasında cinayetin azmettiricisi olarak gözaltına alınan Merve Baş adliye girişinde gazetecilere, "İnşallah adalet yerini bulacak" diye seslendi.
Öte yandan; cinayete kurban giden Deniz Baş’ın eşiyle yaşadığı olaylar nedeniyle uzaklaştırmasının bulunduğu, uzaklaştırmanın bugün sona erdiği öğrenildi.

ANTALYA

04 Aralık 2019 Çarşamba

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