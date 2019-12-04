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YORUM KURALLARINI OKUDUM

ALKÜ’de 1. Engelsiz Yaşam Günleri düzenlendi

İHA

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), toplumda farkındalık oluşturmak için Engelsiz Yaşam Günleri'nin ilkini bu yıl hayata geçirdi.

ALKÜ’de 1. Engelsiz Yaşam Günleri düzenlendi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), toplumda farkındalık oluşturmak için Engelsiz Yaşam Günleri’nin ilkini bu yıl hayata geçirdi.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) toplumda farkındalık oluşturmak adına Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün ev sahipliğinde 1. Engelsiz Yaşam Günleri adlı bir etkinlik düzenlendi. Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Kamile Demir, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, Gençlik Merkezi Müdürü Emre Kıldırgıcı, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Dekan Vekili Demir, konuşmasının bir bölümünde toplumun engelliler konusunda dikkatini çekebilmek ve daha duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak Engelsiz Yaşam Günleri konferansını düzenlediklerini söyledi.
“Farkındalık gelişme gösterdi”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, 1520 yıllık süre zarfında hem dünyada, hem de Türkiye’de özel gereksinimli bireyler noktasındaki farkındalığın hızlı bir biçimde gelişme gösterdiğini söyledi. Tuğcu, “Yaşanan durum engelden ziyade özel bir gereksinim olarak kabul gördü. Şahsım adına ben de engelli kavramını kabul etmiyor ve tıpkı mevcut etkinliklerde ifade edildiği gibi 3 Aralığın inşallah gelecek dönemde, en azından ülkemizde, Dünya Engelsiz Yaşam Günü olarak değerlendirilmesini umut ediyorum. Çünkü biz 3 Aralık’ta Rektörlüğümüzü ziyaret eden gençlerimizde herhangi bir engel göremedik. Bu nedenle rahatlıkla şunu ifade edebilirim ki, engel kavramı söz konusu bireylerin yaşadığı durumu yansıtmamaktadır. Bu noktada eğer mutlaka bir engelden bahsedilecekse, bence tek engel söz konusu özel gereksinimi karşılama düzeyindeki yetersizliktir. Çünkü toplumda var olan her birey özel gereksinime ihtiyaç duyabilir ve söz konusu ihtiyaç karşılanmadığında bir engelle karşılaşmış olur. Özetle, engel ya da engellilik bir başlangıç değil, özel gereksinimin karşılanmaması neticesinde ortaya çıkan bir sonuçtur” dedi.
Programın devamında, ALKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayça Uyan “Engelsiz Spor”, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Seher Ülker “Engelsiz Yaşam İçin Egzersiz”, ALKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Didem Türkoğlu “Empati Buluşmaları” konu başlıklarında birer sunum gerçekleştirdi.
Sunumların ardından “Empati Buluşmaları” kapsamında ALKÜ’de eğitimlerini sürdüren özel gereksinimli bireylerden Ahsen Tuğnisa Koca, Ayşe Kocatepe, Elif Buse Yüksel karşılaştıkları zorluklardan bahsederek, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinden yasal düzenlemeler konularında destek istedi. Programda, özel gereksinimli bireylerden Elif Buse Yüksel Arif Nihat Asya’nın Bayrak şiirini salonda bulunanlara okudu.
“Engelsiz Sporcu Paylaşımları” bölümünde ise Paralimpik Milli Takım sporcularından Engelliler Okçuluk Milli Takım Sporcusu Zehra Özbey Torun, Antalya B.B. Asat Spor Kulübü Cavit Torun ve Bedensel Engelliler Okçuluk Özgür Özen, fakındalık konularında dikkat çekildiği ve bu programın içinde bulundukları için ALKÜ’ye teşekkür etti.
Etkinliğin salon oturumunun sonunda Rektör Yardımcısı Tuğcu ile Dekan Vekili Demir, programa katılan tüm konuklara teşekkür plaketi ve hediye takdim etti.

ANTALYA

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:22
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  • İKİNDİ 15:26
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