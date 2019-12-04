Aytemiz Alanyaspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün yaptığı tek idmanla başladı. Antrenman öncesi Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray hazırlıklarına başladıklarını belirterek, “İnşallah önümüzdeki bu maçta yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiririz. Bu bizim için çok önemli olacak” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'u 51’lik skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 14. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut’un yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Juanfran, Lokman ile Papis Cisse katılmadı. Adanaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular antrenmanı toplu halde koşu yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma çalışmasının ardından dar alanda turnuva yaptı.



“Eksiklerimizi tamamlayıp, maça hazır olmayı düşünüyoruz”

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, tüm maçların zor geçtiğini aktardı. Bulut, kolay bir maçın olmadığını belirterek, “Süper Lig’de kolay kazanılan maç zaten yok. Haftalardır iyi oynayan bir Alanyaspor vardı ama maalesef istediğimiz golleri bulamıyorduk. En son Ankaragücü maçında 5 golü birden bulmamız iyi bir moral oldu. Bunu da kupada devam ettirmemiz bizi daha mutlu etti. İnşallah önümüzdeki Galatasaray maçında da yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiririz. Bu bizim için çok önemli olacak. Maçın çalışmalarına bugün itibariyle başlamış bulunuyoruz. Zaten maça birkaç günümüz var. Eksiklerimizi tamamlayıp o şekilde maça hazır olmayı düşünüyoruz. Sakatlarımız var, Cisse belinden bir sakatlık geçirdi. Bu maçta o bizimle maalesef olamayacak. Aynı zamanda sarı kart aldığından dolayı cezalı duruma düşmüş oldu. Bu şekilde hafta sonuna hazırlanıyoruz” dedi.



“Bütün kulüpler hakem hatalarından yakınıyor”

Ligde yaşanan hakem hatalarını da değinen başarılı teknik adam, “Hakem hatalarının hesaba katmamız bir önem taşımıyor. Sonuçta bu hakemlerin işi, onlarda işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. İnşallah bu hafta sonu da Galatasaray maçında 2 takıma da aynı ölçüde adil şekilde kararlar alır. Daha önce yaşadığımız sıkıntıları inşallah bu maçta yaşamayız. Çünkü futbolu da güzelleştirmek lazım. Tek taraflı olduğu zaman öbür takım doğal olarak sıkıntısını dile getiriyor. Dile getiren de çok oldu zaten. İnşallah bundan sonra güzel bir şekilde maçlarımız geçer. Hem de taraftar açısında da bu daha güzel olacaktır. Biz olalım başka bütün kulüpler olsun, hakem hatalarından yakınıyor. Demek ki her kulübün bu doğrultuda sıkıntıları var. Bunları da hakemler göz önünde bulundurarak, hatalarını minimuma indirip güzel bir maç sergilerler” diye konuştu.



“Cisse’nin Galatasaray ile adı geçtiğini ilk kez duyuyorum”

Erol Bulut, bir gazetecinin Cisse’nin Galatasaray’da devre arasında transferi olarak adı geçtiği ve Ankaragücü maçında ise yedek kulübesinden bilerek kart yediği söylentilerinin olduğu yönünde sorusuna, Erol Bulut, “Cisse’nin Galatasaray ile adı geçtiğini ilk kez duyuyorum. Sosyal medyada böyle bir şey geziyorsa onu bilemem her gün takip etmiyorum. Tabii adı geçiyorsa da burada iyi işler başarıyor. Takım arkadaş iyi bir şekilde Cisse’ye yardımcı oldu ve ligde 9 golü var. Kulübün ona verdiği katkı çok ve bizim katkımız çok. O da elinden geleni zaten Alanyaspor için yapıyor. Teklifler gelmesi de doğal. Gelen teklifleri de kulüp en iyi şekilde değerlendirir. Ona göre de kararlar verilir. Cisse’nin takıma verdiği katkı ve oynadığı oyundan memnunuz. Karakteriyle zaten takımı neşelendiren bir arkadaşımız. Tabii ufak bir sakatlığı oldu. Onun galiba biraz üzüntüsünü yaşayarak, son maçla ilgili yedek kulübesinde yediği bir sarı kart oldu. Hafta sonu Galatasaray maçında ondan dolayı bizimle olamayacak ama sakatlığı da şu an devam ediyor. Sonuçta bir futbolcu eksildiği zaman diğer futbolcu onun yerine girip en iyi şekilde performansını göstermesi gerekiyor. Bunu da Yacine Bammou son iyi 2 maçtır en iyi şekilde yapıyor. Eksiklikler olacak o yüzden kadroda 2022 kişi yer alıyor” ifadelerini kullandı.

ANTALYA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:22

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