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Aytemiz Alanyaspor'da Galatasaray hazırlığı

DHA

Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına yaptığı tek idmanla başladı. 

Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına yaptığı tek idmanla başladı. 
Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut gözetiminde gerçekleşen idmana sakatlığı bulunan Juanfran, Lokman ve Papis Cisse katılmadı. Antrenmana çıkan futbolculara kulübün sponsoru olan Cleopatra Ink'in Genel Müdürü Sönmez Aybaz, yönetimi, teknik ekip ve futbolculara tatlı ikram ederek, Galatasaray maçında başarı diledi. İkramın ardından başlayan antrenmanda Adanaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular toplu halde koşu yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma çalışmasının ardından dar alanda turnuva yaptı. 
"KUPA MAÇI MORAL OLDU"
Antrenman öncesinde gazetecilere konuşan teknik direktör Erol Bulut, ligdeki maçların çekişmeli ve zor olduğunu söyledi. Deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçının da zorlu olduğunu belirten Bulut, "Süper Lig'de kolay kazanılan maç zaten yok. Haftalardır iyi oynayan bir Alanyaspor vardı ama maalesef istediğimiz golleri bulamıyorduk. En son Ankaragücü maçında 5 golü birden bulmamız iyi bir moral oldu. Bunu da kupada devam ettirmemiz bizi daha mutlu etti. İnşallah önümüzdeki Galatasaray maçında da yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiririz. Bu bizim için çok önemli olacak. Maçın çalışmalarına bugün itibariyle başlamış bulunuyoruz. Zaten maça birkaç günümüz var. Eksiklerimizi tamamlayıp, o şekilde maça hazır olmayı düşünüyoruz. Sakatlarımız var. Cisse belinden bir sakatlık geçirdi. Bu maçta o bizimle maalesef olamayacak. Aynı zamanda sarı kart aldığından dolayı cezalı duruma düşmüş oldu. Bu şekilde hafta sonuna hazırlanıyoruz" dedi. 
ADİL KARAR TEMENNİSİ
Hakem hatalarını da değinen Erol Bulut, "Hakem hatalarının hesaba katmamız bir önem taşımıyor. Sonuçta bu hakemlerin işi, onlar da işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. İnşallah bu hafta sonu da Galatasaray maçında 2 takıma da aynı ölçüde, adil şekilde kararlar alır. Daha önce yaşadığımız sıkıntıları inşallah bu maçta yaşamayız. Çünkü futbolu da güzelleştirmek lazım. Tek taraflı olduğu zaman öbür takım doğal olarak sıkıntısını dile getiriyor. Dile getiren de çok oldu zaten. İnşallah bundan sonra güzel bir şekilde maçlarımız geçer. Hem de taraftar açısında da bu daha güzel olacaktır. Biz olalım başka bütün kulüpler olsun, hakem hatalarından yakınıyor. Demek ki her kulübün bu doğrultuda sıkıntıları var. Bunları da hakemler göz önünde bulundurarak, hatalarını minimuma indirip, güzel bir maç sergilerler" diye konuştu. 
"CİSSE'YE TEKLİFLER GELMESİ DOĞAL"
Bir gazetecinin sosyal medyada konuşulan Cisse'nin Galatasaray'da devre arasında transferde adı geçtiği ve bu yüzden Galatasaray maçında kadroda olmamak için Ankaragücü maçında ise yedek kulübesinden bilerek kart yediği söylentileri olduğu yönünde soruya, Erol Bulut, şu yanıtı verdi:
"Cisse'nin Galatasaray ile adı geçtiğini ilk kez duyuyorum. Sosyal medyada böyle bir şey geziyorsa onu bilemem, her gün takip etmiyorum. Tabii adı geçiyorsa da burada iyi işler başarıyor demektir. Takım arkadaşları iyi bir şekilde Cisse'ye yardımcı oldu ve ligde 9 golü var. Kulübün ona verdiği katkı çok ve bizim katkımız çok. O da elinden geleni zaten Alanyaspor için yapıyor. Teklifler gelmesi de doğal. Gelen teklifleri de kulüp en iyi şekilde değerlendirir. Ona göre de kararlar verilir. Cisse'nin takıma verdiği katkı ve oynadığı oyundan memnunuz. Karakteriyle zaten takımı neşelendiren bir arkadaşımız. Tabii ufak bir sakatlığı oldu. Onun galiba biraz üzüntüsünü yaşayarak, son maçla ilgili yedek kulübesinde yediği bir sarı kart oldu. Hafta sonu Galatasaray maçında ondan dolayı bizimle olamayacak ama sakatlığı da şu an devam ediyor. Sonuçta bir futbolcu eksildiği zaman diğer futbolcu onun yerine girip en iyi şekilde performansını göstermesi gerekiyor. Bunu da Yacine Bammou son 2 maçtır en iyi şekilde yapıyor. Eksiklikler olacak o yüzden kadroda 20-22 kişi yer alıyor."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Futbolculara tatlı ikramı
Antrenmandan görüntüler
Erol Bulut'un açıklamaları

ANTALYA

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:08
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