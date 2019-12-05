Kaş’ta dinlenme ve çocuk oyun parkları yenileniyor

Kaş Belediyesi tarafından şehir merkez ve mahallelerde bulunan dinlenme ve çocuk oyun alanları daha modern bir görünüme kavuşturuluyor. Ailelerin ve çocukların keyifle zaman geçirdiği parklarda halkın beklentilerine uygun daha nitelikli hizmetlerin sunulması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İlçenin farklı merkezlerinde daha önceden yapılan park alanları yeniden elden geçirilirken, çağın gereklerine uygun bir yapılanma yürütülüyor. Eskiyen ve yıpranan park oyun grupları yenileri ile değiştiriliyor. Vatandaşların dinlenerek daha rahat zaman geçirmeleri için gerekli alt yapı çalışmaları da bu kapsamda yeni baştan ele alınıyor.

ANTALYA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:48

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İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

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