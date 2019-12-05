Kepez’in dört bir yanına sevgi atölyesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kepez’in dört bir yanına sevgi atölyesi

İHA

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilkini Zafer Mahallesi'nde açtıkları ve özel çocuklara el sanatları eğitiminin verildiği sevgi atölyesini, Kepez'in dört bir yanına yayacaklarının müjdesini verdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilkini Zafer Mahallesi’nde açtıkları ve özel çocuklara el sanatları eğitiminin verildiği sevgi atölyesini, Kepez’in dört bir yanına yayacaklarının müjdesini verdi.
Başkan Hakan Tütüncü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Zafer Mahallesi’nde açtıkları sevgi atölyesini ziyaret etti. Engelli Eğitim Kültür Sağlık Vakfı Antalya Şubesi işbirliğiyle açılan ve özel çocukların, seramik ve el sanatları eğitimi aldığı sevgi atölyesi ziyaretinde Başkan Tütüncü’yü, çocuklardan oluşan mehteran takımı karşıladı. Ziyarette, özel çocuklardan oluşan mehteran takımı mini bir konser de verdi.

İlk sevgi evi atölyesi Dokuma’ya
Tütüncü, konserin ardından sevgi atölyesine giderek, özel çocukların seramik çalışmalarını bir süre izledi. Konuşmasında, özel çocukların ve engelli bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlayan Tütüncü, şimdi sevgi atölyesi olan binayı, muhtarlık ofisi olarak inşa ettiklerini hatırlattı.
Tütüncü, Zafer Mahalle Muhtarı Bahar Keskin’in, binanın eğitim amaçlı kullanılmasını talep ettiğini belirterek,“Bu talep üzerine muhtarlık ofisi binasını, özel çocuklarımız için sevgi atölyesine dönüştürdük.” dedi.

“Engelleri sevgiyle kaldırıyoruz”
Bölgedeki özel çocukların, sevgi evi atölyesinde seramik yapımını ve değişik el sanatlarını öğrendiğini aktaran Başkan Hakan Tütüncü, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Özel çocuklarımıza, sevgi atölyesinde güzel bir ortamı yaşatıyoruz. Sevgileri büyütmek, mutlulukları artırmak ve gülen yüzleri daha da neşeli kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz, Bizim için Dünya Engelliler Günü sadece 3 Aralık değildir. Bizim için 365 günün 365 günü sevgili özel çocuklarımızla ilgilendiğimiz, engelleri sevgiyle kaldırdığımız bir dönemdir.”

“Engel tanımayan sevgimizle özel çocuklar mutlu olacak”
Sevgi atölyesinin Zafer Mahallesi’nde doğduğuna değinen Tütüncü, “Bu sevgi atölyeleri, şimdi Kepez’in dört bir tarafına yayılacak. Sevgi evlerinde engel tanımayan sevgimizle özel çocuklarımız mutlu olacaklar. Bir kimsenin Allah razı olsun duasını almaktan daha büyük bir mutluluğun olmadığını bilerek çalışmaya devam edeceğiz.” diyerek konuşmasını tamamladı. Başkan Tütüncü, yakından ilgilendiği özel çocuklarla ve aileleriyle bol bol anı fotoğrafı da çekildi.
Ziyarete AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay, Türkiye Beyazay Derneği Antalya Şubesi ile Engelli Eğitim Kültür Sağlık Vakfı Antalya Şubesi temsilcileri ve Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi üyeleri de eşlik etti.

ANTALYA

05 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sigarada kara paket uygulaması Eski paketlerin süresi 5 Ocak'ta bitecek
YEREL HABERLER Sigarada kara paket uygulaması Eski paketlerin süresi ...
Kepez'den Antalya’ya köy pazarı Tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için ‘Antalya Köy Pazarı’ kuruluyor.
YEREL HABERLER Kepez'den Antalya’ya köy pazarı Tarımsal ve hayvansal ...
Hayırsever çiftten okul protokolü
YEREL HABERLER Hayırsever çiftten okul protokolü
Yüksekokuldaki bıçaklı kavganın nedeni 'WhatsApp' grubuymuş
YEREL HABERLER Yüksekokuldaki bıçaklı kavganın nedeni 'WhatsApp' ...
Ali Bahar, 15 OSB'nin Bölge Koordinatörü oldu OSBÜK ile OSB'ler birbirine bağlandı
YEREL HABERLER Ali Bahar, 15 OSB'nin Bölge Koordinatörü oldu OSBÜK ...
Deri ve Kürk Moda Fuarı defileyle başladı
YEREL HABERLER Deri ve Kürk Moda Fuarı defileyle başladı
Konyaaltı Müzik Akademisi Projesi’nde imzalar atıldı
YEREL HABERLER Konyaaltı Müzik Akademisi Projesi’nde imzalar atıldı
Daire fiyatına güvercin
YEREL HABERLER Daire fiyatına güvercin
Kemer’de yol çalışmaları 16 bin metrekare asfalt kaplama işi tamamlandı.
YEREL HABERLER Kemer’de yol çalışmaları 16 bin metrekare asfalt ...
"Acil Yeni İnsan Aranıyor" Konferansı
YEREL HABERLER "Acil Yeni İnsan Aranıyor" Konferansı
10 ay sonra yakalanan gaspçı tutuklandı
YEREL HABERLER 10 ay sonra yakalanan gaspçı tutuklandı
'Ameliyatı kaldıramazsın' dediler, 'şemsiye' yöntemiyle hayata döndü
YEREL HABERLER 'Ameliyatı kaldıramazsın' dediler, 'şemsiye' ...
Kaş’ta dinlenme ve çocuk oyun parkları yenileniyor
YEREL HABERLER Kaş’ta dinlenme ve çocuk oyun parkları yenileniyor
Antalya Emniyeti’nden huzur toplantısı
YEREL HABERLER Antalya Emniyeti’nden huzur toplantısı
Antalyaspor'dan 'ilginç' hakem tepkisi
YEREL HABERLER Antalyaspor'dan 'ilginç' hakem tepkisi
Antalya'da pompalı cinayet şüphelisi tutuklandı Olayı üstlenen ve gözaltına alınan eş, adli kontrol şartıyla serbest kaldı
YEREL HABERLER Antalya'da pompalı cinayet şüphelisi tutuklandı Olayı ...
Antalyaspor’dan ilginç hakem açıklaması Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün: "İnkisâr-ı hayale uğrayıp pek de tasvip etmedik” “Rakibimizle oynadığımız son 5 müsabakamızdan 3'üne reva görülen bu tayinin mantıklı bir açıklamasının yapılmasını bekliyoruz” “Pek muhterem MHK idare heyeti; Gayemiz, zat-ı alilerinizi rahatsız etmek değil, haklı serzenişimizi efkar-ı umumiyede dile getirebilmektir”
YEREL HABERLER Antalyaspor’dan ilginç hakem açıklaması Antalyaspor ...
Aytemiz Alanyaspor'da Galatasaray hazırlığı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor'da Galatasaray hazırlığı
Kamyonet çaldı, kendini eve kilitledi
YEREL HABERLER Kamyonet çaldı, kendini eve kilitledi
Erol Bulut: “Galatasaray maçı bizim için çok önemli” Aytemiz Alanyaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Erol Bulut: “Galatasaray maçı bizim için çok ...
ALKÜ’de 1. Engelsiz Yaşam Günleri düzenlendi
YEREL HABERLER ALKÜ’de 1. Engelsiz Yaşam Günleri düzenlendi
Çaldığı eski model araçla trafiği birbirine kattı, saklandığı evden ağlayarak çıktı Polisin yarım saatlik kovalamacı sonrası evine sığınıp kapıyı kilitleyen 16 yaşındaki şüpheli, ikna sonrası evinden ağlayarak çıktı Kovalamaca esnasında kasası düşen açık kasa kamyonet adeta hurdaya döndü
YEREL HABERLER Çaldığı eski model araçla trafiği birbirine kattı, ...
Vali Karaloğlu, çift kol nakilli hastayı ziyaret etti Antalya Valisi Münir Karaloğlu: “Türkiye’de yılda 5 bin organ nakli ameliyatı yapılıyor” “Bunun bine yakınını Antalya’mız yapıyor” “ Türkiye’deki organ naklinin yüzde 20’si Antalya’da yapılıyor”
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu, çift kol nakilli hastayı ziyaret ...
Nifrit Deresi'nde kirlilik iddiası
YEREL HABERLER Nifrit Deresi'nde kirlilik iddiası
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X