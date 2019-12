Kepez'den Antalya’ya köy pazarı Tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için ‘Antalya Köy Pazarı’ kuruluyor. ...

Kepez Belediyesi, kentin kırsal kesimlerinde tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için ‘Antalya Köy Pazarı’ kuruyor.

Kadın çiftçilerin ürettiği doğal ürünlerin ekonomiye kazandırılması ve kadın kooperatiflerinin kurulması amacıyla Kepez Belediyesi ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Kepez Belediyesi, protokol kapsamında Kepez ormanları içerisindeki ParkFuntastic’de, her pazar günü doğal ürünler pazarı kuracak. Pazar da, kentin kırsal kesimlerinde tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadın girişimciler, ürettikleri doğal tarımsal ve hayvansal ürünleri satabilecekler.

Geçtiğimiz hafta, belediyesinin kadın koordinasyon merkezinin tanıtımını yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu işbirliği protokolüyle insan odaklı ve kadınlara yönelik projelerine bir yenisini daha eklemiş oldu. Kadın kooperatiflerinin kurulması, Başkan Tütüncü’nün, 3. dönemi için vaat ettiği 123 proje arasında da yer alıyordu.

Protokolün imza töreninde bir konuşma yapan Tütüncü, “Belediyemiz insan odaklı belediyecilik uygulamalarını büyük bir heyecanla sürdürüyor. Bu dönemimizde insan odaklı belediyecilik uygulamalarına özel bir önem veriyoruz. Çünkü belediyenin insanların kalplerine dokunan, onların hayatlarının her noktasına kolaylaştıran bir yanı var.” dedi.



Doğal ürünler pazarı Antalya’da ilk olacak

Başkan Tütüncü, “Protokolün odağında tarım, kadın çiftçiler, yerli üretim ve halkımıza sağlıklı ürünler sunmak var.” diyerek, şunları kaydetti: “Bu protokol kapsamında kadın çiftçilerimizin, ürettikleri doğal, kimyasal ilaçlardan uzak ürünlerini pazara sunabilmesi için doğal ürünler pazarı kuracağız. Doğal ürünler pazarımız, Antalya'da şu bakımdan da bir ilk olacak: Doğal ürünlere özgü bir pazar Antalya'da bulunmuyor. Çeşitli semt ve halk pazarlarının içerisinde doğal ürünleri satan stantların bulunduğunu görüyoruz. Bu ilçemizde de mevcut. Ama sadece tüketicinin, kadın çiftçilerimizin ürettiği doğal ürünlerini bulabileceği, bu ürünler dışında hiçbir şey göremeyeceği tek pazar yeri, kuracağımız doğal ürünler pazarı olacak.”



Kepez ormanındaki pazarın açılışı 21 Aralık’ta

Doğal ürünler pazarının açılışını, 21 Aralık’ta yapmayı planladıklarını aktaran Tütüncü, “Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yaptığımız bu işbirliğimiz çerçevesinde kadın çiftçilerimiz, çok farklı bir imkana kavuşmuş olacak. Ama bunun yanında halkımız da organik, sağlıklı ve doğal ürünleri satın alabilme imkânına sahip olacak.” ifadesini kullandı.

Başkan Hakan Tütüncü, pazarı, Fatih Mahallesi’nin yanındaki orman içerisindeki Fantastik Park’ın köy pazarı alanında her pazar kurulacağını aktardı. Kepez ormanlarının, Antalya için önemli olduğuna işaret eden Tütüncü, “Şehrin hemen başında güzel bir ormanlık alan var. İnsanlar, şehirlerin hemen bitişiğinde böylesi yeşil alanları birçok şehirde göremez oldular. Bu orman varlığını korumayı başarabilmiş bir Antalya var. Bu ormanın içerisindeki ParkFuntastic’de, tramvay ve diğer toplu ulaşım araçlarıyla ulaşım çok kolay. Doğal ürünler pazarı ile Antalyalıların, hafta sonları Kepez ormanlarına gitmeleri için yeni bir sebep daha oluşturduk.” açıklamasını yaptı.



Kadın istihdamı için tarımı önemsiyoruz

Tütüncü, konuşmasının devamında şunları söyledi: “İnsanı doğayla, sağlıklı ürünlerle buluşturması, kadınların ekonomiye katkısı, tarım sektörüne farklı bir kapının aralanması konuları değerlendirildiğinde son derece önemli bir işbirliğine imza attığımızı ifade etmeliyim. Tarım ve Orman il Müdürlüğümüzle örnek bir çalışmaya imza attık. Kadınların istihdamı konusunda tarımı çok önemsediğimiz ifade etmek isterim. Bu konuda müdürlüğümüzle özel çalışmalar yapacağız. Devletin bütün kurumları insan için var. Önemli olan devlet kurumlarının el ele verip, koordinasyon içerisinde farklı organizasyonlara imza atabilmeleridir.”



İşbirliği tarım sektörünü güçlendirecek

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen de konuşmasında şunları kaydetti: “Tarım, içerisinde çok güçlü paydaşları barındıran bir sektör. Kadın çiftçilerimizin tarımda büyük emekleri var. Dolayısıyla bu tür çalışmaları, tarım sektörünün sürdürülebilir olması anlamında önemsiyoruz. Antalya'nın tarımda bir marka şehri olması, bu şehirdeki bütün paydaşların üzerine büyük sorumluluklar yüklüyor. Dolayısıyla yapılan bu protokol, bu şehirdeki diğer paydaşlarımıza da bir örnek oluşturacaktır. Hep birlikte el ele vererek önce işbirliği, daha sonra güç birliği yaparak bu sektörü daha ileri bir noktaya taşırız diye beklentimiz var.” Konuşmaların ardından Başkan Hakan Tütüncü ve Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, kadın çiftçilerin ürettiği doğal ürünlerin ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan protokolü imzaladı.

