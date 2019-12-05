AŞT’nin oyuncu seçmesi gerçekleşti 20 oyuncu için 87 başvuru yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Antalya Şehir Tiyatroları’nın oyuncu seçmeleri yapıldı. 87 oyuncunun başvurduğu seçmeler, usta tiyatrocuların yer aldığı jüri ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) genç yetenekleri tiyatro sahnesine kazandırmak ve kadrosunu daha da güçlendirmek için oyuncu seçmeleri gerçekleştirdi. Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen seçmelere 87 oyuncu katıldı. Seçmeler, ünlü tiyatrocular Ayşe Nil Şamlıoğlu, Mustafa Avkıran, Mine Tüzel Tüfekçioğlu, Şebnem Sönmez ve Sedat Mayadağ’dan oluşan jüri tarafından yapıldı.



20 oyuncu alınacak

Seçme öncesinde oyunculara başarılar dileyen ve desteklerinden dolayı jüri üyelerine teşekkür eden AŞT Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Avkıran, “87 başvuru oldu ve 20 oyuncu meslektaşımız alınacak. Belediye şirketi üzerinden oyuncularımızı kadrolaştırıyoruz. Tiyatromuzun repertuvarına göre bir seçki olacak. Tüm adaylar konservatuardan mezun olmuş, kendilerini ispatlamış arkadaşlar. Süreci daha temiz ve daha adil yapabilmek adına biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak alımlarda sadece ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye’de tartışılmayacak bir jüri oluşturduk. Jürimizin ‘Siz artık bunlarla yola devam etmelisiniz’ dediği oyuncularımızla perdelerimizi Ocak ayı içerisinde açmış olacağız. Seçmeler sonrasında hızla çalışmalara başlayacağız. Mine Tüzel Tüfekçioğlu’nun yöneteceği ilk oyunumuzun provalarını Aralık’ın ikinci haftası gerçekleştireceğiz.”

ANTALYA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.