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Antalya'da aralık ayında turistlerin deniz keyfi

DHA

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, yerli ve yabancı turistler denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı. 

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, yerli ve yabancı turistler denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı. 
Türkiye'nin birçok ilinde soğuk hava hakimken, Kemer'de ise yazdan kalma güneşli günler yaşanıyor. Son dönemde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği ilçede sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, aralık ayında denize girmenin keyfini yaşadı. Hava sıcaklıklarının 20 derece, deniz suyu sıcaklığının 22 derece hissedildiği bu günlerde ilçeye tatil için gelen yerli ve yabancı turistler denize girip, plajda güneşlendi.
İstanbul'dan oğluyla Kemer'e gelen mimar Aslıhan Çalıoğlu, "Bir günlüğüne de olsa Kemer'e sıcaklar bitmeden gelelim, ziyaret edelim dedik. Şu anda İstanbul'da 12-13 derece hava sıcaklığı ama burada 20 derece. Oğlum Sarp 'Denize girebilir miyim' diye sordu. 'Tamam' dedim. Bu anları kameraya çektik" diye konuştu. 9 yaşındaki Bülent Sarp Çalıoğlu, "Deniz güzeldi" dedi.
Rusya'nın Kaliningrad şehrinden tatil için eşiyle birlikte Kemer'e gelen Vadim Govzbit de "Biz geleli 3 gün oldu. Çok güzel bir hava var. Güneş var ve deniz şu anda bizim için sıcak. Biz Baltık Denizi'ne yakın bir yerden geliyoruz. Biz de yaz aylarında zaten 20 derece sıcaklığı görebiliyoruz. Burada ise şu anda 22 derece ve bizim için çok güzel bir hava bu" diye konuştu.

ANTALYA

05 Aralık 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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