Antalya’da çocuklar Sıfır Atık Projesi kapsamınsa sahilde temizlik yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ortaya konan Sıfır Atık Projesinin hayata geçirilmesi kapsamında AntalyaAksu Kaymakamlığında tüm ilçe birim müdürlerinin katıldığı bir toplantı düzenlendi. 2020’inin Haziran ayına kadar ilçenin tamamen sıfır atık projesi kapsamında yer alacağına ilişkin adımların atıldığı uygulama çerçevesinde düzenlenen toplantıda Aksu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mehmet Yalçın projenin amacını ve kapsamını anlattı.

Kaymakam Aydın Ergün, kıt olan kaynakların verimli kullanılması ve geri dönüşüm ile gelecek nesiller daha temiz bir dünya bırakılmasının amaçlandığı sıfır atık projesinin sadece ilçe kurum ve kuruluşlarla sınırlı kalmaması gerektiğini, ilçe geneline yayılması gerektiğini de belirtti. Öte yandan Aksu İlçe Emniyet Müdürü Uğur Gülcü, sıfır atık projesi ile çöplerin ayrıştırmasının yanı sıra israfın önlenmesine ilişkin adımlar atılması gerektiğini de söyleyerek, enerjide Tasarrufa gidilmesinin de verimli olacağını önerdi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında Necati Başkırt Ortaokulu ve anasınıfı öğrencileri Kaymakam Aydın Ergün, Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Celil Gökçen, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Gülcü, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Salih Demirtaş, İlçe İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Göçen, Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal ve çevre okul müdürleri ve öğretmenlerinin de katılımı ile Sahil bandında atı toplama temizlik çalışması yaptı. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Aydın Ergün, çevre bilincine değindi.

Kundu sahilinde farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini belirten Kaymakam Ergün, “ Çocuklarımıza bu duyarlılığı oluşturabilirsek çok da fazla bir şey yapmaya gerek kalmayacak. Mevzuatın öngördüğü gerekleri yerine getirmek değil hepimizin birey olarak bu konuyu yakinen takip etmesi, sahiplenmesi, bir davranış haline getirilmesi gerekiyor. Sokağa çöp atanları uyarmak görevimizi yerine getireceğiz daha güzel daha temiz bir emanet olan doğamızı gelecek nesillere daha temiz bir şekilde devretmek onlara teslim etmek gerektiğini belirterek bütün katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra çocuklar ellerine eldivenlerini takarak sahile bırakılan sigara izmaritinden poşete doğayı kirleten tüm materyaller topladı. Çocuklar kendilerine çevrilen kameralara konuşarak doğanın kirletilmemesi için mesaj verdi.

ANTALYA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:22

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