Antalya’da 9’uncu sınıf öğrencilerden oluşan 4 kişilik kız grubu, Estonya’da düzenlenen ‘Robotex International’ turnuvasında yaptıkları ve yazılımı kendilerine ait olan ‘yangın söndürme robotu’ ile dünya 2’ncisi oldular. Yangın söndürme robotu, Ev3 kiti ile yapıldı. Üzerinde alevi, zemin rengini ve önündeki engelin mesafesini algılayacak sensörlerin yer aldığı robot, sensörlerden gelen bilgiye göre bilgisayar kullanılarak programlandı. Ağırlığı 1,8 kilogram, boyu 45, ağırlığı ise 50 santimetre olan robot, prototip olduğu için plastik olarak montajlandı. Robotun bazı materyalleri ise 3D yazıcıdan çıkartıldı.

Antalya Konyaaltı Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 9’uncu sınıfta öğrenim gören 4 kız öğrenci, ‘Robotex Turkey’ yarışmasına katılıp, farklı kategorilerde birincilik, ikincilik ve üçüncülük alarak, dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Estonya’nın başkenti Tallinn’de 29 Kasım2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen dünyanın en büyük robot festivali, ‘Robotex International’ turnuvasına yaptıkları, ‘yangın söndürme robotu’ ile katılan öğrenciler, ‘Firefighters’ (itfaiye) kategorisinde dünya 2’ncisi oldu.

Robotex yarışmasının Türkiye’de ilk kez yapıldığını belirten Zeynep Suda Kısa (14), bu yarışmanın Estonya ve Finlandiya’da 19 yıldır yapıldığını söyledi. Yarışmanın farklı kategorileri olduğunu dile getiren Kısa, öğrencilerin ilgi alanlarına göre projeler ürettiğini kaydetti.

Yaptıkları robotun, 3 dakika içerisinde 4 tane mumu söndürebildiğini söyleyen Kısa, “En kısa sürede söndüren daha yüksek puan alabiliyordu. Biz de o şekilde ödül aldık” dedi. Kısa, robotun üzerinde yaklaşık 2 buçuk ay çalıştıklarını vurguladı.



“Diğer arkadaşlarıma da öneriyorum”

Yaklaşık 10 yıldır robot çalışmalarının dünya çapında önemsendiğine değinen Zeynep Sude Kısa, “Ben, son 3 senedir bu işin eğlenceli olduğunun farkındayım. Fırsat buldukça etkinliklere ve bu tarz yarışmalara katılmaktan gerçekten fazlasıyla keyif alıyorum. Diğer tüm arkadaşlarıma da bu tarz etkinliklerde yer almalarını öneriyorum” diye konuştu.

Elif Dilom Alkan (14) ise yarışma öncesinde her akşam okulda robot üzerine çalıştıklarını belirterek, iyi bir çalışma yaptıklarını söyledi.



“Yarışmada başarı elde ettik”

Yarışma günü, takım olarak en iyi performansı yapmaya çalıştıklarının altını çizen Alkan, “Bazı olumsuzluklarla karşılaşmamıza rağmen bunu düzeltip, yarışmada başarı elde ettik. Ben geleceğin teknolojide olduğunu düşünüyorum. Her zaman gelecekte bu mesleklerin aynısının teknoloji dalında olacağını düşünüyorum. O yüzden bütün çocuklara, her zaman teknoloji içerisinde olmalarını söylüyorum” dedi.



“Robot bizim çocuğumuz gibi oldu”

Yarışmanın uluslararası boyutuna katılmaya hak kazanacaklarını düşünmediklerini kaydeden Delfin Kaplan (14), öğretmenlerinin yardımıyla ve takımın gücüyle uluslararası platforma çıktıklarına dikkat çekti. Kaplan, “Yarışma çok iyi geçti. Türkiye’de geçemediğimiz kişileri de o yarışmada geçmişiz. Robotomuzun yarıştığı anları izlerken çok gururlandım. Robot bizim çocuğumuz gibi oldu. Gelecek sene de farklı yarışmalara katılıp, birincilik bekliyoruz” şeklinde konuştu.



“Ülkemizi ve bizi gururlandırdılar”

Robotik öğretmeni Cem Yurtlak ise, Türkiye’de 9 takımla katıldıkları yarışmada, 7 takımın Türkiye derecesi aldığını dile getirdi. Dereceye giren takımların, Estonya’da düzenlenen yarışmaya kazanmaya hak kazandığını ifade eden Yurtlak, sözlerine şöyle devam etti:

“Öğrencilerimizle beraber Estonya’da ülkemizi temsil ettik. ‘İtfaiyeci Kızlar’ kategorisinden öğrencilerimiz dünya 2’nciliğini alarak, ülkemizi ve bizi gururlandırdılar. Normalde yarışmada belli kurallar vardır. Arkada kullandığımız renk sensörlerimiz siyah rengi algılayarak, robotun alan dışına çıkmasını engelliyor. Ön tarafta kullandığımız renk sensörü alevleri algılamasını sağlıyor. Alevi gördüğü anda hemen söndürülmesini sağlıyor. Robotumuz tamamen otomon bir şekilde çalışıyor. Alana bıraktığınız zaman alevi bularak, sönmesini sağlıyor.”

