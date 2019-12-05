Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

14 yaşındaki kız öğrenciler 'yangın söndürme robotu'yla dünya ikincisi oldu Üzerinde alevi, zemin ...

İHA

Antalya'da 9'uncu sınıf öğrencilerden oluşan 4 kişilik kız grubu, Estonya'da düzenlenen 'Robotex International' turnuvasında yaptıkları ve yazılımı kendilerine ait olan 'yangın söndürme robotu' ile dünya 2'ncisi oldular. Yangın söndürme robotu, Ev3 kiti ile yapıldı. Üzerinde alevi, zemin rengini ve önündeki engelin mesafesini algılayacak sensörlerin yer aldığı robot, sensörlerden gelen bilgiye göre bilgisayar kullanılarak programlandı. Ağırlığı 1,8 kilogram, boyu 45, ağırlığı ise 50 santimetre olan robot, prototip olduğu için plastik olarak montajlandı. Robotun bazı materyalleri ise 3D...

14 yaşındaki kız öğrenciler 'yangın söndürme robotu'yla dünya ikincisi oldu Üzerinde alevi, zemin rengini ve önündeki engelin mesafesini algılayacak sensörlerin yer aldığı robot, sensörlerden gelen bilgiye göre bilgisayar kullanılarak programlandı Ağırlığı 1,8 kilogram, boyu 45, ağırlığı ise 50 santimetre olan robot, prototip olduğu için plastik olarak montajlandı Kız öğrenciler, Estonya’dan başarıyla döndü

Antalya’da 9’uncu sınıf öğrencilerden oluşan 4 kişilik kız grubu, Estonya’da düzenlenen ‘Robotex International’ turnuvasında yaptıkları ve yazılımı kendilerine ait olan ‘yangın söndürme robotu’ ile dünya 2’ncisi oldular. Yangın söndürme robotu, Ev3 kiti ile yapıldı. Üzerinde alevi, zemin rengini ve önündeki engelin mesafesini algılayacak sensörlerin yer aldığı robot, sensörlerden gelen bilgiye göre bilgisayar kullanılarak programlandı. Ağırlığı 1,8 kilogram, boyu 45, ağırlığı ise 50 santimetre olan robot, prototip olduğu için plastik olarak montajlandı. Robotun bazı materyalleri ise 3D yazıcıdan çıkartıldı.
Antalya Konyaaltı Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 9’uncu sınıfta öğrenim gören 4 kız öğrenci, ‘Robotex Turkey’ yarışmasına katılıp, farklı kategorilerde birincilik, ikincilik ve üçüncülük alarak, dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Estonya’nın başkenti Tallinn’de 29 Kasım2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen dünyanın en büyük robot festivali, ‘Robotex International’ turnuvasına yaptıkları, ‘yangın söndürme robotu’ ile katılan öğrenciler, ‘Firefighters’ (itfaiye) kategorisinde dünya 2’ncisi oldu.
Robotex yarışmasının Türkiye’de ilk kez yapıldığını belirten Zeynep Suda Kısa (14), bu yarışmanın Estonya ve Finlandiya’da 19 yıldır yapıldığını söyledi. Yarışmanın farklı kategorileri olduğunu dile getiren Kısa, öğrencilerin ilgi alanlarına göre projeler ürettiğini kaydetti.
Yaptıkları robotun, 3 dakika içerisinde 4 tane mumu söndürebildiğini söyleyen Kısa, “En kısa sürede söndüren daha yüksek puan alabiliyordu. Biz de o şekilde ödül aldık” dedi. Kısa, robotun üzerinde yaklaşık 2 buçuk ay çalıştıklarını vurguladı.

“Diğer arkadaşlarıma da öneriyorum”
Yaklaşık 10 yıldır robot çalışmalarının dünya çapında önemsendiğine değinen Zeynep Sude Kısa, “Ben, son 3 senedir bu işin eğlenceli olduğunun farkındayım. Fırsat buldukça etkinliklere ve bu tarz yarışmalara katılmaktan gerçekten fazlasıyla keyif alıyorum. Diğer tüm arkadaşlarıma da bu tarz etkinliklerde yer almalarını öneriyorum” diye konuştu.
Elif Dilom Alkan (14) ise yarışma öncesinde her akşam okulda robot üzerine çalıştıklarını belirterek, iyi bir çalışma yaptıklarını söyledi.

“Yarışmada başarı elde ettik”
Yarışma günü, takım olarak en iyi performansı yapmaya çalıştıklarının altını çizen Alkan, “Bazı olumsuzluklarla karşılaşmamıza rağmen bunu düzeltip, yarışmada başarı elde ettik. Ben geleceğin teknolojide olduğunu düşünüyorum. Her zaman gelecekte bu mesleklerin aynısının teknoloji dalında olacağını düşünüyorum. O yüzden bütün çocuklara, her zaman teknoloji içerisinde olmalarını söylüyorum” dedi.

“Robot bizim çocuğumuz gibi oldu”
Yarışmanın uluslararası boyutuna katılmaya hak kazanacaklarını düşünmediklerini kaydeden Delfin Kaplan (14), öğretmenlerinin yardımıyla ve takımın gücüyle uluslararası platforma çıktıklarına dikkat çekti. Kaplan, “Yarışma çok iyi geçti. Türkiye’de geçemediğimiz kişileri de o yarışmada geçmişiz. Robotomuzun yarıştığı anları izlerken çok gururlandım. Robot bizim çocuğumuz gibi oldu. Gelecek sene de farklı yarışmalara katılıp, birincilik bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Ülkemizi ve bizi gururlandırdılar”
Robotik öğretmeni Cem Yurtlak ise, Türkiye’de 9 takımla katıldıkları yarışmada, 7 takımın Türkiye derecesi aldığını dile getirdi. Dereceye giren takımların, Estonya’da düzenlenen yarışmaya kazanmaya hak kazandığını ifade eden Yurtlak, sözlerine şöyle devam etti:
“Öğrencilerimizle beraber Estonya’da ülkemizi temsil ettik. ‘İtfaiyeci Kızlar’ kategorisinden öğrencilerimiz dünya 2’nciliğini alarak, ülkemizi ve bizi gururlandırdılar. Normalde yarışmada belli kurallar vardır. Arkada kullandığımız renk sensörlerimiz siyah rengi algılayarak, robotun alan dışına çıkmasını engelliyor. Ön tarafta kullandığımız renk sensörü alevleri algılamasını sağlıyor. Alevi gördüğü anda hemen söndürülmesini sağlıyor. Robotumuz tamamen otomon bir şekilde çalışıyor. Alana bıraktığınız zaman alevi bularak, sönmesini sağlıyor.”

ANTALYA

05 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alkoçlar Otelcilik'e güvenoyu İstanbul'da görülen konkordato toplantısında güvenoyu çıktı
YEREL HABERLER Alkoçlar Otelcilik'e güvenoyu İstanbul'da görülen ...
Yörük sempozyumu başlıyor
YEREL HABERLER Yörük sempozyumu başlıyor
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda pozitif yaşam söyleşisi
YEREL HABERLER Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda pozitif yaşam ...
Devre arası kamp için Kuzey Kore'den bile takımlarla görüşmeler devam ediyor Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan: "Kuzey Kore, Çin ve Japonya ile birlikte çok mükemmel takımlar gelecek. İzlanda'dan bile takım geliyor"
YEREL HABERLER Devre arası kamp için Kuzey Kore'den bile takımlarla ...
Antalya'da ortalığı karıştıran paylaşım ‘Patron işçiler yavaş çalışıyor diye silah sıkıyor’ başlığıyla yapılan paylaşım, polisi harekete geçirdi Gözaltına alınan iş yeri sahibine kabahatler kanunundan işlem yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'da ortalığı karıştıran paylaşım ‘Patron ...
Restoranda çantasından 750 lira çalınan kadın: Son paramdı
YEREL HABERLER Restoranda çantasından 750 lira çalınan kadın: Son ...
Serik'te Nations Cup Golf Turnuvası heyecanı
YEREL HABERLER Serik'te Nations Cup Golf Turnuvası heyecanı
Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası başladı
Eşinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp serbest kalan kadın konuştu
YEREL HABERLER Eşinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp serbest ...
Antalya'da aralık ayında turistlerin deniz keyfi
YEREL HABERLER Antalya'da aralık ayında turistlerin deniz keyfi
Antalya’da çocuklar Sıfır Atık Projesi kapsamınsa sahilde temizlik yaptı
YEREL HABERLER Antalya’da çocuklar Sıfır Atık Projesi kapsamınsa ...
'Altınlarına okuyalım' diyerek dolandıran kadına 2,5 yıl hapis
YEREL HABERLER 'Altınlarına okuyalım' diyerek dolandıran kadına 2,5 ...
Aylin Nazlıaka, partisine dönmesini değerlendirdi
YEREL HABERLER Aylin Nazlıaka, partisine dönmesini değerlendirdi
Engelsiz bir dünya için dilek feneri uçurdular
YEREL HABERLER Engelsiz bir dünya için dilek feneri uçurdular
Çevreci çift, 6 yıldır vegan besleniyor
YEREL HABERLER Çevreci çift, 6 yıldır vegan besleniyor
Akdeniz Üniversitesi’nde Erasmus Konferansı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’nde Erasmus Konferansı
AŞT’nin oyuncu seçmesi gerçekleşti 20 oyuncu için 87 başvuru yapıldı
YEREL HABERLER AŞT’nin oyuncu seçmesi gerçekleşti 20 oyuncu için 87 ...
Sigarada kara paket uygulaması Eski paketlerin süresi 5 Ocak'ta bitecek
YEREL HABERLER Sigarada kara paket uygulaması Eski paketlerin süresi ...
Kepez'den Antalya’ya köy pazarı Tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için ‘Antalya Köy Pazarı’ kuruluyor.
YEREL HABERLER Kepez'den Antalya’ya köy pazarı Tarımsal ve hayvansal ...
Hayırsever çiftten okul protokolü
YEREL HABERLER Hayırsever çiftten okul protokolü
Yüksekokuldaki bıçaklı kavganın nedeni 'WhatsApp' grubuymuş
YEREL HABERLER Yüksekokuldaki bıçaklı kavganın nedeni 'WhatsApp' ...
Ali Bahar, 15 OSB'nin Bölge Koordinatörü oldu OSBÜK ile OSB'ler birbirine bağlandı
YEREL HABERLER Ali Bahar, 15 OSB'nin Bölge Koordinatörü oldu OSBÜK ...
Deri ve Kürk Moda Fuarı defileyle başladı
YEREL HABERLER Deri ve Kürk Moda Fuarı defileyle başladı
Kepez’in dört bir yanına sevgi atölyesi
YEREL HABERLER Kepez’in dört bir yanına sevgi atölyesi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X