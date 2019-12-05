Alkoçlar Otelcilik'e güvenoyu İstanbul'da görülen konkordato toplantısında güvenoyu çıktı

Türkiye’nin turizm zincirlerinden Alkoçlar Otelcilik’in bugün İstanbul’da görülen konkordato toplantısında güvenoyu çıktığı bildirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Ender Alkoçlar, “Alkoçlar Otelcilik, 18 aydaki performansı ile alacaklıların ve konkordato komiserliğinin onayını alarak yoluna devam ediyor” dedi.



Komiser heyeti olumlu görüş bildirdi

Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AŞ adına İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde konkordato toplantısı görüldü. Alkoçlar grup tarafından yapılan yazılı açıklamada yoğun katılımın olduğu toplantıda Alkoçlar Otelcilik'in güvenoyu aldığı belirtilerek, "Mahkeme başkanı, komiser heyetinin sunduğu raporda, şirketin faaliyetlerinin 18 aylık performansını olumlu şekilde ilerlediği yönünde görüş bildirdiğini açıkladı" denildi



"70 senelik köklü işletme"

Alkoçlar Yönetim Kurulu Başkanı Ender Alkoçlar ise, “70 senelik Türkiye’nin en eski zincir markamız Alkoçlar’ın otel işletmeciliğini yapan Alkoçlar Otelcilik AŞ'miz, 2016 turizm krizinde bozulan nakit akış dengesi sonucu, borçlu olduğu firmaları mağdur etmemek için yasal hakkı olan konkordato müessesesine başvurmuş ve geçen 18 aydaki performansı ile alacaklıların ve konkordato komiserliğinin onayını alarak yasal süreci tamamlamıştır. Bu süreçte markamıza olan güvenden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

ANTALYA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:22

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