Büyükşehirin çıkardığı işçiden işe dönüş davası

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken, sağlık raporu olmasına rağmen kasıtlı olarak zor işlerde çalıştırıldığını, kendisine mobbing uygulandığını iddia eden Mesut Kalay (48), basına açıklama yaptığı için haksız yere işten atıldığını söyledi. İdare Mahkemesi'ne işe dönüş davası açan Kalay, "Haksızlık giderilsin" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'de 2 yıl önce şoför olarak işe başlayan evli ve 2 çocuk babası Mesut Kalay, halk arasında omurga ya da bel romatizması olarak bilinen ankilozan spondilit (AS) hastalığı nedeniyle geçen yıl çalışamaz hale geldi. Ulaşım A.Ş.'nin operasyon bölümüne alınan Kalay, Temmuz 2019'da ise kasık fıtığı ameliyatı oldu. 1 ay rapor verilen Kalay'a, tedavisinin ardından yeniden şoförlüğe dönmesi söylendi. Kalay'ın rahatsızlığını hatırlatması üzerine heyet raporu istendi.

Devlet hastanesinden heyet raporu alan Mesut Kalay, 15 Kasım'da Ulaşım A.Ş.'nin manevra bölümünde görevlendirildi. Araç temizleme, yıkama ve düzenli park işlerine bakan Kalay, 17 Kasım gecesi çalıştığı sırada sürekli ayakta durduğu için rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mesut Kalay, tedavisinin ardından işe geri döndü.

CİMER'E ŞİKAYET ETTİ

Mesut Kalay, sağlık raporuna rağmen zor işlerde çalıştırıldığı gerekçesiyle Ulaşım A.Ş. hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundu. Sağlık Bakanlığı'ndan Ulaşım A.Ş.'ye gönderilen yazıda, Kalay'ın raporuna uygun bir işte çalıştırılmasının uygun olacağı bildirildi. Yazı üzerine Ulaşım A.Ş.'den Mesut Kalay'ın cep telefonuna gönderilen mesajda, yeni görevlendirmeyle ilgili kendisine geri dönüş yapılacağı kaydedildi.

Mesut Kalay, geri dönüş yapılmaması üzerine yaşadığı sıkıntıları basına anlattı. Bu gelişmenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Mesut Kalay'ın sözleşmesini tek taraflı tazminatsız feshetti. Kalay'a işten çıkarma gerekçesi olarak 'İşveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız isnatlarda bulunulması'nı içeren 4857 sayılı iş kanununun 25/2/b maddesi gösterildi.

İŞSİZLİK PARASI ALAMIYOR

Sözleşmesi tek taraflı feshedilen Mesut Kalay, işten çıkartılma nedeni olarak gösterilen maddeler nedeniyle işsizlik parası ve işsizlik sigortasından faydalanamadığını belirtti. Hastalığı nedeniyle her ay iğne olması gerektiğini belirten Kalay, "Bu iğne 3 bin 500 TL. Bu iğneyi olmazsam ağrılarımdan yerimden kalkamam ve yürüyemem. Burada sağlığım söz konusu. İş yeri beni çıkarttığı madde nedeniyle mağdur etmiştir. Evim kira ve ilkokula giden ikiz yavrularım var. Bu mağduriyetimin giderilmesi için yetkililere sesleniyorum, haksızlık giderilsin" dedi.

'İŞE DÖNÜŞ DAVASI AÇTIM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya mitingine katıldığını, 31 Mart yerel seçimlerinde de AK Parti'den müşahitlik yaptığını belirten Kalay, "Bundan dolayı bana mobbing yapıldı. İşime son verildi. Tazminatsız kovuldum. İdare Mahkemesi'ne işe dönüş davası açtım" diye konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil ise CHP'li Muhittin Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra toplu iş sözleşmesi imzalamaması nedeniyle 133 gündür grevde olduklarını söyledi. Başkan Böcek'in daha fazla inadı sürdürmemesini istediklerini belirten Kandil, "İşimize dönmek istiyoruz. Burada her türlü savaşı veriyoruz. Bu mücadele işçi arkadaşlarımızın haklarını alması içindir. Seçimden önce CHP belediyelerinde asgari ücretin 2 bin 200 TL olacağı, kazandıklarında ocak, şubat ve mart ayı farklarını da yatıracakları açıklandı. Hiç bir işçiyi çıkarmayacaklarını söylemişlerdi. Namus sözü vermişlerdi. Biz bu sözlerini tutmalarını istiyoruz. Ancak Büyükşehir Belediyesi şu ana kadar 880 kişiyi işten çıkardı" diye konuştu.

Mesut Kalay'a da mobbing yapıldığını iddia eden Kandil, "Kendisinin raporu olmasına rağmen ağır işlerde çalıştırıldı. Gazeteye açıklama yaptı diye işten çıkarıldı. İşçi arkadaşlarımız sorunlarını işverene anlatamazsa haliyle basın yoluyla sesini duyurmaya çalışacak. Basının işçi arkadaşımızın sesini duyurması işten çıkarılma nedeni olamaz, bu doğru değil" diye konuştu.



ANTALYA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.