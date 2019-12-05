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Kemer Belediyesi camileri temizliyor

İHA

Kemer Belediyesi camileri temizliyor

Kemer Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışması yaptı.
Vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmeleri için cami ve mescitlerde temizlik çalışmalarına hız veren belediye ekipleri, camilerin kapıları, pencereleri, halıları ve bahçelerini detaylı olarak temizledi.
Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan cami temizleme ekipleri, haftada ortalama 10 camide temizlik çalışması yapıyor. Öte yandan belediye ekipleri, 4 kez Arslanbucak Düğün Salonu’nda temizlik yaptı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Belediye olarak oluşturduğumuz cami temizlik ekiplerimiz, haftalık olarak camilerimizde ve mescitlerde temizlik yapıyor. Vatandaşlarımızın daha temiz bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için çalışıyoruz. Dini değerlerimize sahip çıkıyoruz. Belediye ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ANTALYA

05 Aralık 2019 Perşembe

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