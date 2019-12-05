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Eşi, kuzeni tarafından öldürülen kadın cinayet gününü anlattı “Beni arayıp ‘Ailenden birisinin ...

İHA

– Antalya'da ayrı yaşadığı eşi Deniz Baş'ın öldürülmesinin ardından gözaltına alınan ve mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Merve Nur Baş, cinayet gününü anlattı.

Eşi, kuzeni tarafından öldürülen kadın cinayet gününü anlattı “Beni arayıp ‘Ailenden birisinin leşini önüne sermemi istemiyorsan aşağıya in yoksa ben yukarı çıkacağım’ dedi” “Evliliğimizin 10. gününde uyuşturucu için altınları sattı” “Adalet yerini buldu ve çocuklarımın yanına döndüm”

– Antalya’da ayrı yaşadığı eşi Deniz Baş’ın öldürülmesinin ardından gözaltına alınan ve mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Merve Nur Baş, cinayet gününü anlattı.
Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde eşinden ayrı yaşayan Deniz Baş, 07 ACB 271 plakalı otomobille eşinin de yaşadığı kayınpederinin evinin önüne geldiği sırada silahlı saldırıya uğramış, olayla ilgili gözaltına alınan Doğukan A., sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, eşi Merve Baş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

“Olay günü konuşmak için yola indim”
Olay gününü anlatan Merve Nur Baş, “Olay gününden 1 gün önce sürekli telefondan tehdit aldığını, 3 gün içerisinde çocuklarımla birlikte eve dönmemem durumunda babamı ve kardeşimin leşini önüme sereceğini söyleyip durdu. Olay günü sabahında da işe gitmekte olan babamın yolunu kesip önüne şişe fırlattı. Annemin de telefon faturası yatırmak üzere evden ayrılmasının ardından telefonla beni arayıp ‘ailenden birisinin leşini önüne sermemi istemiyorsan aşağıya in yoksa ben yukarı çıkacağım. Evde tek başınasın biliyorum’ dedi. Bende korkuyla evde temizlik yaptığım kıyafetimi bile değiştirmeden aşağıya indim. Tam yanına vardığımda arkamdan silah sesini duydum. Gece bizde kalan amcamın oğlu korkutmak için elindeki tüfekle havaya ateş etmek isterken araca ateş etti. Araba duvara çarpıp durdu. Amcamın oğlu korkuyla tüfeği bana verip kaçtı. Polis beni gözaltına aldı. Ben baştan beri suçsuz olduğumu iddia ettim. Adalet yerini buldu ve çocuklarımın yanına döndüm” şeklinde konuştu.

Eşinin sürekli kendisini dövdüğünü, defalarca ailesine sığındığını iddia eden Merve Nur Baş, “Sürekli dayak yediğim için oğlumuz 6.5 aylık dünyaya geldi. Doğumun ardından hastanede beni döverek ‘hemen kalkacaksın ve eve gideceğiz’ dedi. Darp izlerini doktorlar da gördü” diye konuştu.
Olay günü uzaklaştırması olan eşinin sürekli tehdit ve şantaj yaptığını belirten Merve Nur Baş, “Babamın yolunu kesip önünde şişe kırdı. Aşağıya inmediğim taktirde babamı ve kardeşimi öldüreceğini söyledi. Bende uzaklaştırma aldırmak amacıyla görüntüsünü çekmek için indim. Kuzenimin böyle bir şeye kalkışacağını bilmiyordum” dedi.
Merve Nur Baş, 4 yıldır cehennem eziyeti çektiğini belirterek, “Evliliğimiz mutlu bir şekilde başladı. Ne var ki daha 10. gün araba almak bahanesiyle düğünde takılan bilezikleri ve altınları bozdurdu. Bilezikler araba yerine uyuşturucuya gitti. Kısa süre sonra evimizde dayak başladı. Dayanamadığım zamanlarda annebabama sığındım. Bir şekilde beni kandırarak eve dönmeye ikna ediyordu. Bazen de babamı ve kardeşimi öldüreceğini söylüyor bende olayların büyümemesi için evimize geri dönüyordum. Yediğim dayaklar yüzünden oğlumu 6.5 aylık olarak dünyaya getirdim. Yediğim dayaklardan dolayı moraran yerlerime doğum yaptıran doktorlar şahittir” dedi.

“Polis ve jandarmada onlarca dilekçem var”
Yediği dayaklar ve tehditler nedeniyle ilk olarak oturdukları Sarılar Mahallesi’nde jandarmaya daha sonra polise çok sayıda dilekçe verdiğini belirten Merve Baş, “Ne yazık ki bu şikayetlerimin ardından uzaklaştırma aldırmaktan ileri gidemedik. Dayanacak gücüm kalmayınca hiç dönmemek üzere baba evine sığındım. Onlar her zaman benim yanımda olmaya devam etti. Ama burada da sürekli tehdit ve şantaja maruz kaldım. Evin kapısını kırıp içeriye girdi ve dayağı sürdürdü” dedi.

ANTALYA

05 Aralık 2019 Perşembe

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