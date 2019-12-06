Tarihi hamamı korumak için etrafını çitle çeviren belediye 7 milyon tazminat ödeyecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tarihi hamamı korumak için etrafını çitle çeviren belediye 7 milyon tazminat ödeyecek

DHA

ANTALYA'da Konyaaltı Belediyesi, tarihi Roma Hamamı'nı dış etkenlere karşı korumak için 10 yıl önce etrafını tel çitle çevirdi. Tarihi yapının da içinde bulunduğu arsanın sahiplerinin, özel mülklerine müdahale edildiği gerekçesiyle açtığı dava sonrası belediye, tazminata mahkum edildi. Tazminatın faizleriyle birlikte 7 milyon lirayı bulduğunu söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Bu korumayı yapmamız gerekiyordu, fakat hukuki düzen içindeki birtakım çelişkiler nedeniyle böyle olumsuz bir sonuç çıktı" dedi.
Konyaaltı Belediyesi, ilçe sınırlarında yer alan, 3'üncü yüzyıla ait Roma Hamamı'nın dış etkenlerden zarar görmesini önlemek için 10 yıl önce etrafını tel çitle çevirdi. Ancak tarihi yapının içinde bulunduğu arazinin sahipleri, alanlarına müdahale edildiği gerekçesiyle belediye aleyhine tazminat davası açtı. Yaklaşık 10 yıldır devam eden davada mahkeme, mülk sahibinin rızası dışında araziye müdahale ettiği için belediyeyi tazminat ödemeye mahkum etti. Tazminat miktarının, faizleriyle birlikte 7 milyon lirayı bulduğu kaydedildi.
'TEMİZLİK ÇALIŞMASI BİLE YAPAMIYORUZ'
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, atıl durumda bırakılan başıboş arazilerde temizlik çalışması bile yapamadıklarını söyledi. Bu tür arazilerde temizlik yaptıkları takdirde mülk sahipleri tarafından belediyeye yüklü miktarda tazminat davası açıldığını belirten Esen, birileri girip tahrip etmesin diye tarihi Roma Hamamı arazisi etrafına çit yapıldığını anlattı. Esen, mülk sahiplerinin, araziye müdahale edildiği düşüncesiyle Konyaaltı Belediyesi'ni yaklaşık 7 milyon lira tazminata mahkum ettirdiğini, kamu kullanımına ayrılmış özel mülkiyete ait araziler için yasal bir düzenleme getirilmesi gerektiğini söyledi.
ARAZİNİN 4'TE 1'İ BELEDİYEYE AİT
Tarihi Roma Hamamı'nın da içinde yer alan 5 bin metrekarelik arsanın dörtte birinin belediyeye ait olduğunu belirten Esen, geriye kalan diğer hisselerin özel mülk sahiplerinin olduğunu söyledi. Semih Esen, "Roma Hamamı'nın bulunduğu arazi imar planlarında aslında ilkokul diye planlanmış. Kamusal alanlardaki vatandaş hisseleri nedeniyle çoğu hizmet yapılamıyor. Pazar yerleri alanlarında da aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Semt pazar yerleri olarak ayrılmış yerlerde vatandaş hisseleri var. Böyle bir durumda ya o alanları kamulaştırmak zorundasınız ya da bağış yoluyla pazarları kurmak zorundasınız. Arazinin çok kıymetli olmadığı yerlerde bu sorunlar kamulaştırma yoluyla hallolabilir. Ama Konyaaltı gibi yüksek bedelli arazilerde bunu yapmak her zaman mümkün olmuyor" diye konuştu.
'TAHRİBATA AÇIK BIRAKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'
Roma Hamamı kalıntısının tarihi özelliği nedeniyle alanın korunması gereken bir bölge olduğunu belirten Başkan Esen, "Başıboş alanlara girip temizlik bile yapsak, el atma sorunuyla karşılaşıyoruz. Belediyenin bu tarihi yapıyla tasarrufu olabilir mi? Bu kamunun, insanların vicdanını yaralayan bir durum. Bizim böyle tarihi bir eseri yok sayıp, görmezden gelip her türlü deformasyona ve tahribata açık bırakmamız mümkün değil. Bu korumayı yapmamız gerekiyordu fakat hukuki düzen içindeki birtakım çelişkiler nedeniyle böyle olumsuz sonuç ortaya çıktı" dedi.
'MÜLKİYET SORUNLARINA YASAL DÜZENLEME GETİRİLEBİLİR'
Kamunun kullanımına tahsis edilmiş alanların, ilkokul, ortaokul, cami, sağlık merkezi, pazar alanı gibi değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Esen, "Kamulaştırma bedellerinin aşırı yüksekliği nedeniyle bu alanların içerisindeki özel mülkiyetleri kamulaştıracak bütçeler birçok belediyede yok. Bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. TBMM yasal bir düzenleme yapabilir ama biz sorunu yerinde yaşayan yöneticileriz. Buralardaki hisselerin, vatandaşlar da mağdur edilmeyerek, eşdeğer başka hazine arazilerinin takası yoluyla buraların kamunun kullanımına açık hale getirilmesi mümkün. Eğer bu yapılmazsa pek çok yer insan sağlığını, hatta can güvenliğini tehdit eder vaziyette duruyor. Ve birçok belediye de buralarda bırakın herhangi bir tasarrufta bulunmayı, temizlik faaliyeti bile yapamıyor. Yaptığı zaman başına gelecek olan şey yüklü bir tazminatla karşı karşıya kalmak" diye konuştu.
'BİR ÇELİŞKİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ'
Semih Esen, tazminatlara ilişkin yasada sınır olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Bu tip tazminatlara bütçeden ayırabileceğiniz rakam, toplam gelirin yüzde 2'sidir. Yani belediye kasasında o bütçe olsa bile o bütçenin yüzde 2'sini aşıyorsa, o parayı ödeyemezsiniz. Diğer taraftan da alacaklılar bu tazminatı almak için belediyelerin hesaplarına, araçlarına haciz koyuyor. Bir tarafta yüzde 2'nin üzerinde ödeyemezsiniz gibi bir yasal düzenleme varken diğer tarafta alacaklıların tazminatı alabilmesi için her türlü icra yolu başvurularının önü açık. Böyle bir çelişkiyle karşı karşıyayız. Yasal bir düzenlemeyle kamu kullanımına ayrılmış yerlerdeki vatandaş hisselerinin başka yerlerdeki hazine arazileriyle takas edilerek buraların kamunun kullanımına uygun hale getirilmesini talep ediyoruz."

ANTALYA

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Engelli öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Engelli öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 ...
Eşi, kuzeni tarafından öldürülen kadın cinayet gününü anlattı “Beni arayıp ‘Ailenden birisinin leşini önüne sermemi istemiyorsan aşağıya in yoksa ben yukarı çıkacağım’ dedi” “Evliliğimizin 10. gününde uyuşturucu için altınları sattı” “Adalet yerini buldu ve çocuklarımın yanına döndüm”
YEREL HABERLER Eşi, kuzeni tarafından öldürülen kadın cinayet gününü ...
Yayladaki iki evi talan ettiler 
YEREL HABERLER Yayladaki iki evi talan ettiler 
Antalya'da yayla evleri talan edildi Yayla evlerinde kırılmadık cam pencere kalmadı
YEREL HABERLER Antalya'da yayla evleri talan edildi Yayla evlerinde ...
Kemer Belediyesi camileri temizliyor
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi camileri temizliyor
Elini yıkamaya gitti, döndüğünde şoke oldu Genç kadının parasının çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Elini yıkamaya gitti, döndüğünde şoke oldu Genç ...
Büyükşehirin çıkardığı işçiden işe dönüş davası
YEREL HABERLER Büyükşehirin çıkardığı işçiden işe dönüş davası
Nifrit Deresi'ne 'kara su' bırakan fabrikalara 144 bin lira ceza
YEREL HABERLER Nifrit Deresi'ne 'kara su' bırakan fabrikalara 144 ...
Antalyaspor Olağan Genel Kurulu yapıldı Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk: "Türk futbolunun gelirler seviyesinde iç açıcı bir durum yok"
YEREL HABERLER Antalyaspor Olağan Genel Kurulu yapıldı Antalyaspor ...
Vali Karaloğlu: " Gündoğmuş, fırsatlar bölgesi" Antalya protokolü Gündoğmuş'a çıkarma yaptı
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: " Gündoğmuş, fırsatlar ...
Alkoçlar Otelcilik'e güvenoyu İstanbul'da görülen konkordato toplantısında güvenoyu çıktı
YEREL HABERLER Alkoçlar Otelcilik'e güvenoyu İstanbul'da görülen ...
Yörük sempozyumu başlıyor
YEREL HABERLER Yörük sempozyumu başlıyor
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda pozitif yaşam söyleşisi
YEREL HABERLER Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda pozitif yaşam ...
Devre arası kamp için Kuzey Kore'den bile takımlarla görüşmeler devam ediyor Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan: "Kuzey Kore, Çin ve Japonya ile birlikte çok mükemmel takımlar gelecek. İzlanda'dan bile takım geliyor"
YEREL HABERLER Devre arası kamp için Kuzey Kore'den bile takımlarla ...
14 yaşındaki kız öğrenciler 'yangın söndürme robotu'yla dünya ikincisi oldu Üzerinde alevi, zemin rengini ve önündeki engelin mesafesini algılayacak sensörlerin yer aldığı robot, sensörlerden gelen bilgiye göre bilgisayar kullanılarak programlandı Ağırlığı 1,8 kilogram, boyu 45, ağırlığı ise 50 santimetre olan robot, prototip olduğu için plastik olarak montajlandı Kız öğrenciler, Estonya’dan başarıyla döndü
YEREL HABERLER 14 yaşındaki kız öğrenciler 'yangın söndürme ...
Antalya'da ortalığı karıştıran paylaşım ‘Patron işçiler yavaş çalışıyor diye silah sıkıyor’ başlığıyla yapılan paylaşım, polisi harekete geçirdi Gözaltına alınan iş yeri sahibine kabahatler kanunundan işlem yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'da ortalığı karıştıran paylaşım ‘Patron ...
Restoranda çantasından 750 lira çalınan kadın: Son paramdı
YEREL HABERLER Restoranda çantasından 750 lira çalınan kadın: Son ...
Serik'te Nations Cup Golf Turnuvası heyecanı
YEREL HABERLER Serik'te Nations Cup Golf Turnuvası heyecanı
Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası başladı
Eşinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp serbest kalan kadın konuştu
YEREL HABERLER Eşinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp serbest ...
Antalya'da aralık ayında turistlerin deniz keyfi
YEREL HABERLER Antalya'da aralık ayında turistlerin deniz keyfi
Antalya’da çocuklar Sıfır Atık Projesi kapsamınsa sahilde temizlik yaptı
YEREL HABERLER Antalya’da çocuklar Sıfır Atık Projesi kapsamınsa ...
'Altınlarına okuyalım' diyerek dolandıran kadına 2,5 yıl hapis
YEREL HABERLER 'Altınlarına okuyalım' diyerek dolandıran kadına 2,5 ...
Aylin Nazlıaka, partisine dönmesini değerlendirdi
YEREL HABERLER Aylin Nazlıaka, partisine dönmesini değerlendirdi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X