Türkiye’deki rent a car temsilcileri sorunlarını ATSO’da ele aldılar Rent a car temsilcilerinin ‘kusursuz sorumlu’ şikayeti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkiye’deki rent a car temsilcileri sorunlarını ATSO’da ele aldılar Rent a car temsilcilerinin ...

İHA

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 46. Grup (Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) Meslek Komitesi, çeşitli illerden davet ettiği sektör temsilcileriyle ortak genişletilmiş komite toplantısına ev sahipliği yaptı. Araç sahibi olarak müteselsilen sorumlu olduklarını, birçok kaza, hırsızlık, kaçakçılık vs. gibi aracın suça karışma durumunda kendilerinin 'kusursuz sorumlu' durumuna düştükleri için ceza davaları ile karşı karşıya kaldıklarını belirten sektör temsilcileri, bunun önlenebilmesi için yasal düzenleme gerektiğini, sektöre özel kasko sözleşmesinin hazırlanmasını ve sektörün işin...

Türkiye’deki rent a car temsilcileri sorunlarını ATSO’da ele aldılar Rent a car temsilcilerinin ‘kusursuz sorumlu’ şikayeti

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 46. Grup (Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) Meslek Komitesi, çeşitli illerden davet ettiği sektör temsilcileriyle ortak genişletilmiş komite toplantısına ev sahipliği yaptı. Araç sahibi olarak müteselsilen sorumlu olduklarını, birçok kaza, hırsızlık, kaçakçılık vs. gibi aracın suça karışma durumunda kendilerinin ‘kusursuz sorumlu’ durumuna düştükleri için ceza davaları ile karşı karşıya kaldıklarını belirten sektör temsilcileri, bunun önlenebilmesi için yasal düzenleme gerektiğini, sektöre özel kasko sözleşmesinin hazırlanmasını ve sektörün işin sıfatının belirlenmesinin önemine dikkat çektiler.
Oda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan başkanlığındaki toplantıya 46. Grup (Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) Meslek Komitesi üyelerinin yanında Türkiye Otomobil Kiralama Federasyonu Başkanı İlhan Yılmaz, Araç Kiralama Kuruluşları Derneği Başkanı Çiğdem Koşan, Güney Ege Araç Kiralama İşletmeleri Derneği Başkanı Volkan Uzun, Ankara Oto Kiralamacılar Derneği Başkanı Adnan Danışkan, Konya Oto Kiralamacılar Derneği Başkanı Fatih Karademir, Nevşehir Araç Kiralamacılar Derneği Başkanı Ersoy Tekin, Yalova Araç Kiralamacılar Derneği Başkanı Murat Kalaycı ve Araç Kiralama Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ünal katıldı.
Rent a car sektöründeki yasal boşluğu ve sorunlarını konuşarak çözüm yolları arayan katılımcılar, Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) uygulamasının daha verimli kullanılarak sektör üyelerinin şikayet ettiği pek çok sorunun çözüme kavuşabileceğini dile getirdi. Örneğin, aracı kiralayanın yapmış olduğu hatalar nedeniyle kesilen cezaların ruhsat sahibi olarak rent a car işletmelerince ödenmek durumunda kalındığı, oysa KABİS uygulaması sayesinde o gün o saatte aracın kim tarafından kiralandığı ve kullanıldığının belli olduğu bildirilerek, cezaların kişiye özel olması gerektiğinin altı çizildi. Özellikle de radar cezaları nedeniyle hız yapanın ceza ödemediği, halbuki ilgiliye ceza kesilip, ehliyetinden de puan düşülmesi gerektiği hatırlatıldı.
Araç sahibi olarak müteselsilen sorumlu olduklarını, birçok kaza, hırsızlık, kaçakçılık vs. gibi aracın suça karışma durumunda kendilerinin ‘Kusursuz Sorumlu’ durumuna düştükleri için ceza davaları ile karşı karşıya kaldıklarını belirten sektör temsilcileri, bunun önlenebilmesi için yasal düzenleme gerektiğini, sektöre özel kasko sözleşmesinin hazırlanmasını ve sektörün işin sıfatının belirlenmesinin önemine dikkat çektiler. Rent a car olarak ‘ticaret’ yaptıklarını belirten konuk temsilciler, sahibi oldukları araçları bir arkadaşlarına vermediklerini, bu nedenle de kusursuz sorumlu durumuna düşmemeleri gerektiğinin altını çizdiler.
Rent a car sektörünündeki yasal boşluk ile sorunlar ve çözüm önerileri için hazırlanacak rapor daha sonraki aşamada ilgili kurumlara iletilecek.

ANTALYA

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Soylu: 112'ye gelen aramaların yüzde 68'i asılsız, bu vebaldir (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Bakan Soylu: 112'ye gelen aramaların yüzde 68'i ...
Alanya'da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Alanya'da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede
Demre'de yaz bitmiyor
YEREL HABERLER Demre'de yaz bitmiyor
Yaşlı adam düştüğü 6 metre derinliğindeki su kuyusunda ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam düştüğü 6 metre derinliğindeki su ...
Evini su basan yaşlı kadına yardım eli
YEREL HABERLER Evini su basan yaşlı kadına yardım eli
Bakan Soylu: Ağrı'da 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi (1)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Ağrı'da 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi ...
Bakan Soylu: Ağrı'da 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi (1)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Ağrı'da 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi ...
'Sebze meyvedeki fahiş fiyatın nedeni serbest piyasa'
YEREL HABERLER 'Sebze meyvedeki fahiş fiyatın nedeni serbest piyasa'
Tarihi hamamı korumak için etrafını çitle çeviren belediye 7 milyon tazminat ödeyecek
YEREL HABERLER Tarihi hamamı korumak için etrafını çitle çeviren ...
Uyuşturucu şüphelilerinden gazetecilere: “Çek Alanya yakışıklı görsün” Alanya’da operasyonda gözaltına alınan 18 uyuşturucu şüphelisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu şüphelilerinden gazetecilere: “Çek Alanya ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda devam eden Ağrı'daki operasyonda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" dedi.
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda devam eden ...
Engelli öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Engelli öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 ...
Eşi, kuzeni tarafından öldürülen kadın cinayet gününü anlattı “Beni arayıp ‘Ailenden birisinin leşini önüne sermemi istemiyorsan aşağıya in yoksa ben yukarı çıkacağım’ dedi” “Evliliğimizin 10. gününde uyuşturucu için altınları sattı” “Adalet yerini buldu ve çocuklarımın yanına döndüm”
YEREL HABERLER Eşi, kuzeni tarafından öldürülen kadın cinayet gününü ...
Yayladaki iki evi talan ettiler 
YEREL HABERLER Yayladaki iki evi talan ettiler 
Antalya'da yayla evleri talan edildi Yayla evlerinde kırılmadık cam pencere kalmadı
YEREL HABERLER Antalya'da yayla evleri talan edildi Yayla evlerinde ...
Kemer Belediyesi camileri temizliyor
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi camileri temizliyor
Elini yıkamaya gitti, döndüğünde şoke oldu Genç kadının parasının çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Elini yıkamaya gitti, döndüğünde şoke oldu Genç ...
Büyükşehirin çıkardığı işçiden işe dönüş davası
YEREL HABERLER Büyükşehirin çıkardığı işçiden işe dönüş davası
Nifrit Deresi'ne 'kara su' bırakan fabrikalara 144 bin lira ceza
YEREL HABERLER Nifrit Deresi'ne 'kara su' bırakan fabrikalara 144 ...
Antalyaspor Olağan Genel Kurulu yapıldı Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk: "Türk futbolunun gelirler seviyesinde iç açıcı bir durum yok"
YEREL HABERLER Antalyaspor Olağan Genel Kurulu yapıldı Antalyaspor ...
Vali Karaloğlu: " Gündoğmuş, fırsatlar bölgesi" Antalya protokolü Gündoğmuş'a çıkarma yaptı
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: " Gündoğmuş, fırsatlar ...
Alkoçlar Otelcilik'e güvenoyu İstanbul'da görülen konkordato toplantısında güvenoyu çıktı
YEREL HABERLER Alkoçlar Otelcilik'e güvenoyu İstanbul'da görülen ...
Yörük sempozyumu başlıyor
YEREL HABERLER Yörük sempozyumu başlıyor
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda pozitif yaşam söyleşisi
YEREL HABERLER Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda pozitif yaşam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X