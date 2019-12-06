Alanya'da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu, 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, savcılığın koordinesinde geçen salı günü kentte çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda B.Ş., A.R.K., Ö.E., M.Ş., C.D.F., A.A., V.A.S., H.P., V.U., İ.K., T.Y., H.B., AD., İ.B.Ş., B.B., M.Ş. ve A.Y. ile yabancılı uyruklu R.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 661 gram esrar, 356 gram metamfetamin, 38 gram eroin, 32 uyuşturucu hap, 12 gram skunk, 7 kök Hint keneviri, 5 gram toz esrar, 1 neurontin maddesi, 100 litre kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.

Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri, görüntü alan gazetecilere, "Çek Alanya yakışıklı görsün, boydan al yakışıklı çıksın" diye seslendi.

Diğer yandan operasyon kapsamında 57 şüpheli hakkında da 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Polis, soruşturmada adı geçen 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor.



ANTALYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.