Bakan Soylu: 112'ye gelen aramaların yüzde 68'i asılsız, bu vebaldir (2) - Yeniden

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 112 acil çağrı merkezlerine 11 ayda 39 milyon ihbar geldiğini, bu ihbarların yüzde 68'inin gerçek dışı olduğunu belirterek, "Bu bir vebaldir, kul hakkıdır, imdat bekleyen insanların hakkına girmektir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezi Personelleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'ne katıldı. 112'ye gelen istatistiki bilgileri paylaşan Bakan Soylu, hali hazırda çağrı alıcı ve cevaplama süresinin geçen yıla göre yüzde 16 kısalarak 2.79 saniyeye, çağrı alıcı görüşme süresinin yüzde 1.63 hızlanarak 21 saniyeye, çağrı yönlendirici cevaplama süresinin yüzde 24 hızlanarak 5.38 saniyeye, çağrı yönlendirici görüşme süresinin de 57 saniyeye düştüğünü açıkladı.

Toplam sürenin geçen yıla göre 3 saniye azalarak 86.98 saniye olduğunu belirten Soylu, "1 Ocak30 Kasım 2019 arasında, 44 ildeki yeni nesil 112 çağrı merkezlerimize gelen toplam çağrı sayısı 39 milyon 216 bin 435. Bu ihbarların yüzde 68'i, 26 milyon 270 bini asılsız ihbardır. Ayıptır ya. 12 milyon 496 bini de gerçek ihbardır. Bu bir vebaldir, kul hakkıdır, imdat bekleyen insanların hakkına girmektir. Bu itibarla buradan tekrar çağrı yapmak istiyorum ve aziz milletimizin, değerli vatandaşlarımızın 112 acil çağrı numaralarının gereksiz aramalarla meşgul edilmemesi konusunda hassasiyetlerini rica ediyorum" diye konuştu.

SUÇLU PROFİLİ DEĞİŞİYOR

Acil durumda saniyelerin önemli olduğunu belirten Bakan Süleyman Soylu, diğer yandan giderek kalabalıklaşan dünyada tehditlerin sayısını artırdığını ve yeni tehdit türleri oluştuğunu söyledi. Soylu, "Daha çok insanla daha dar alanlarda bir arada yaşamak, her şeyden önce kaza risklerini artırıyor. Otomobillerimiz eskisinden çok daha hızlı ve sayıları daha fazla. Haliyle kaza riski artıyor. Şehirler daha kalabalık, haliyle yangın riski artıyor. Keza yeni iletişim, yaygın medya unsurlarıyla insanlardaki bir şeyleri kazanma hırsının artması veya topluma verilen yanlış mesajlar, gelişigüzel yapılan yayınlar, suçlu profilini değiştiriyor. Günlük hayatta şahit olduğumuz pek çok cinayet hadisesinin aynısını, yıllardan beri televizyon filmlerinde, dizilerde izliyorduk. Birilerini bir şekilde etkilediğini, yönlendirdiğini, onlardan akıl aldığını, bir fikri altyapısı oluşturduğunu, kim inkar edebilir?" dedi.

ARTIK DÜDÜKLÜ TENCERELER DEĞİL, TELEFON BATARYALARI PATLIYOR

Var olan suçlara, teknolojik yeniliklerin açtığı kaza ve suç alanlarının eklendiğini söyleyen Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim çocukluğumuzda basında sıklıkla evlerdeki düdüklü tencere patlaması haberlerini görürdük. Şimdi düdüklü tencerelerimiz çok kaliteli, patlamıyor ama bu sefer de cep telefonu bataryalarının patladığına şahit oluyoruz. Yani aslında kazalar da değişiyor. Keza 'siber suç' denilen, telefon dolandırıcılığı denilen, sanal bahis denilen pek çok yeni suç türüyle karşılaşıyoruz. Hatta iletişim arttıkça, normal suçlar dahi gelişiyor. Hırsızlıkta yeni yöntemler ortaya koyuyorlar. İroni diye söylüyorum ama gerçek olarak da algılayabilirsiniz, hırsızlar ve dolandırıcılar, artık işlerine çok inovatif yaklaşıyor. Büyük bir inovasyon içindeler, her gün yeni yöntemler ortaya koyuyorlar. Biz de onları takip ediyoruz. En nihayetinde 21'nci yüzyılın ve küresel dengesizliklerin yol açtığı tehditler var. Küresel terör, uyuşturucu ve doğal afetlerdeki yıkımın artışı. İşte artan bütün bu riskler, o telefonda yardım isterken geçen her saniyeyi daha kıymetli, daha hayati hale getiriyor."

ASILSIZ İHBARA 250 LİRA CEZA

45 ildeki uygulamada 7 kurumun acil çağrılarının tek numara altında toplandığını kaydeden Soylu, sistemin şu anda Türkiye'de nüfusun yüzde 76´sına hizmet verdiğini söyledi. Geri kalan illerde 112 numarasının sadece ambulans ve sağlık hizmetleri için faaliyette olduğunu aktardı. Soylu, "Tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Ne olursunuz, 112 hatlarını acil durumlar dışında meşgul etmeyin. Biz burada hayat kurtarmak için saniyelerin hesabını yapıyoruz. Telefonunuzun pin kodunu çözmek istiyorsanız, lütfen bir telefon bayisine gidin ve meseleyi orada halledin. İnanın hayat kurtarırsınız. Dertleşmek için arayan var, şaka olsun diye arayan var. Bu asılsız ihbarlar hayat kurtarmaya mani olmaktır. İmdata mani olmaktır. Buradaki arkadaşlarımız bu telefonlarla uğraşırken bir vatandaşımızın Allah göstermesin, başına bir trafik kazası gelmiş olabiliyor, bir yangın veya bir kalp krizi vakası olabiliyor. Biz bu asılsız ihbarlara karşı ceza uygulamasına da başladık. Valiliklerimiz tarafından 250 lira ceza kesilmektedir ancak, mesele ceza tahsil etmek değil, hayat kurtarmaktır" diye konuştu.

KAZA OLDUĞUNDA 112 OTOMATİK ARANABİLECEK

Yabancı dildeki çağrıları alabilmek için de bir altyapı oluşturduklarını dile getiren Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Halihazırda İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça dillerinde çağrı alınabilmektedir. Keza engelsiz 112 uygulamasıyla işaret dili bilen arkadaşlarımız sayesinde de çağrı alabilmekteyiz. Bu uygulama kapsamında nisan ayından bugüne kadar toplam 4 bin 634 çağrı aldık ve hızlıca müdahale ettik. Bir diğer yeniliğimiz de elektronik güvenlik sistemine sahip araçlardaki çağrı sisteminin 112´ye entegre edilebilmesidir. Bu araçlarda kaza anında otomatik veya manuel olarak 112 aranabiliyor ve otomatik konum belirlemesi sayesinde, sürücünün bilinci yerinde olmasa bile olay yerine müdahale edilebilmesi sağlanıyor."

AĞRI'DA 3 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı'da PKK'ya yönelik sabahtan beri yürütülen bir operasyon olduğunu da belirterek, "Daha da devam ediyor. Başka bir yerden aldığımız bilgiyi değerlendirerek emniyet ve jandarmanın yürüttüğü operasyon kapsamında 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" dedi.



ANTALYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.