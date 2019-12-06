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Semt pazarında hazır mezarı görenler araca akın etti Pazara kadar değil mezara kadar pazarlama ...

İHA

Antalya'da kamyonete yüklenerek pazara getirilen hazır mezar ve mezar taşları, 650 liradan satışa sunuldu. Pazara alışveriş için gelen vatandaşlar ise hazır mezar ve taşları görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kimi kendisi için mezarlık bilgisi alırken, kimi ölen yakınları için sipariş verdi.

Semt pazarında hazır mezarı görenler araca akın etti Pazara kadar değil mezara kadar pazarlama şaşkına çevirdi Antalyalı müteşebbis, iş yeri açabilmek için mezarlıkları vatandaşın ayağına götürdü Mezar içerisinde oturan satış temsilcisinden mezarlarla ilgili bilgi aldılar Firma satış temsilcisi Selçuk Akkavak: “Aklımıza gelmese de başımıza gelecek”

Antalya’da kamyonete yüklenerek pazara getirilen hazır mezar ve mezar taşları, 650 liradan satışa sunuldu. Pazara alışveriş için gelen vatandaşlar ise hazır mezar ve taşları görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kimi kendisi için mezarlık bilgisi alırken, kimi ölen yakınları için sipariş verdi.
Antalya’da 2 ay önce kurulan ‘Cennet’ adındaki hazır mezar firması, kamyonete yükledikleri hazır mezar ve taşlarını seyyar olarak kent merkezindeki bir pazarda satışa sundu. Mozaik betondan yapılan ve 650 TL’den pazar içerisinde satışa sunulan mezarları gören vatandaşlar, şaşkına döndü. Bazı vatandaşlar mezarları inceleyip mezar içerisinde oturan satış yetkilisinden bilgi alırken, kimi vatandaşlar ise bakmadan geçmeyi tercih etti.

“30 yıl garanti veriyoruz”
Firmanın satış temsilcisi Selçuk Akkavak, seyyar olarak başladıkları işlerinde vatandaşların siparişlerini nereye isterlerse oraya götürdüklerini söyledi. Montaj fiyatı olarak 650 lira belirlediklerini aktaran Akkavak, mozaik betondan yapılan ürünün son derece sağlam olduğunu vurgulayarak, “İklim koşulları ile oluşabilecek patlama ve çatlamalara karşı 30 yıl garanti veriyoruz. Amacımız il ve ilçelerde bayilik vermek. Bu şekilde pazarlarda tanıtım yapmaya başladık” dedi.

“Aklımıza gelmese de başımıza gelecek”
Bu durumu garipseyen vatandaşların da olduğunu dile getiren Akkavak, “Ürünü merak edip soranlar oluyor çünkü fiyatı uygun. Genelde olumsuz bir görüş yok ama ‘pazarda olur mu’ diye garipseyenler var. Sonuçta aklımıza gelmese de başımıza gelecek. Şüphesiz O'na döneceğiz. Allah herkese uzun ömür versin” dedi.

Kendisi için isteyen de var
Mezar siparişlerinde ilginç olaylarla da karşılaştıklarını aktaran Akkavak, “Geçen gün bir beyefendi, kendisi, eşi ve babası için mezar istedi. Kazılmasını ve içinin hazırlanmasını, ardından tüm hizmet dahil mezarın konmasını istedi. Aynı Kemal Sunal’ın filminde olduğu gibi” diye konuştu.
Mezarlara ilgi gösteren vatandaşlar ise aile büyükleri için baktıkları mezarların fiyatının oldukça uygun olduğunu dile getirdi. İsmini açıklamak istemeyen bir vatandaş, mezarlara daha önce vefat eden annesi için baktığını belirterek, “Kendim için henüz erken. 6070’li yaşlara geldiğimizde düşünebiliriz. Çünkü fiyatı uygun” dedi.
İbrahim isimli vatandaş da “İlgimizi çekti. Babam ve annem için sordum. Kısmet olursa alacağız. Fiyatı gayet uygun. Mermer yaptırsan bu fiyatı geçer. Kendim için daha erken, yaşım daha 77” diye konuştu.
Bir başka vatandaş da sunulan hizmetin mezar taşı yaptıracak olan vatandaşlar için güzel bir hizmet olduğunu söyledi.

ANTALYA

06 Aralık 2019 Cuma

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