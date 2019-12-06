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Kaş Belediyesi 13. Travel Turkey İzmir’de

İHA

Antalya'nın Kaş Belediyesi, bu yıl 57 Aralık'ta 13'üncüsü düzenlenen 'Travel Turkey İzmir' Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi'ne katıldı.

Kaş Belediyesi 13. Travel Turkey İzmir’de

Antalya’nın Kaş Belediyesi, bu yıl 57 Aralık’ta 13’üncüsü düzenlenen ‘Travel Turkey İzmir’ Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi’ne katıldı.
13. Travel Turkey İzmir Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve İzmir Fuarcılık A.Ş. (İZFAŞ) ortaklığıyla düzenlendi. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve İzmir Ticaret Odası (İTO) tarafından desteklenen fuarın, ilk 2 gün profesyonel ziyaretçiye, cumartesi günü halka açık olacağı kaydedildi.

Turizm sektörünün buluşma noktası
Travel Turkey İzmir’de acente ve tur operatörleri, oteller ve konaklama tesisleri, uluslararası destinasyonlar, havayolu şirketleri, konsolosluklar, birlik ve dernekler, sağlık, iş ve kongre turizmi, yat ve kruvaziyer turizmi, turizm merkezleri, , turizm taşımacılığı, alternatif turizm ve seyahat teknolojileri, kongre ve ziyaretçi büroları, otel ekipmanları, turizm medya kuruluşları, valilikler, belediyeler, ticaret odaları ve kamu kurumlarının yer alacağı bildirildi.

4 Mevsim Kaş
43 ülke ve 36 ilden katılımcıların bulunduğu ‘Travel Turkey İzmir’ 13. Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresinde Kaş Belediyesi, ‘4 Mevsim Kaş’ adıyla yer aldı. Fuara Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çalışkan ile turizmciler katıldı. 50 metrekarelik alanda kurulan Kaş standında acentelere ilçenin ve bölgenin destinasyonları tanıtıldı. Dalış kıyafeti giydirilen mankenlerin ve turları anımsatan bisikletlerin bulunduğu Kaş standını ziyaret edenlere, tanıtım kitapçığı, adaçayı, kekik, bal ve tahin hediye edildi.
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ulusal, uluslararası ve yerel birçok platformda şehrimizin tanıtımına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. ‘Travel Turkey İzmir’de de ilçemizin destinasyonlarını, güzelliklerini tanıtmaya çalışıyoruz. İzmir’de yaşayan Kaş sevdalılarını standımıza bekliyoruz.” dedi.

ANTALYA

06 Aralık 2019 Cuma

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