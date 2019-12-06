Antalya çiçek açıyor 2.5 milyon çiçek toprakla buluşacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kavşak ve refüjleri rengarenk kışlık çiçeklerle donatıyor. Revizyon çalışması kapsamında ekipler, 2.5 milyon çiçeği toprakla buluşturacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler merkezde yer alan kavşaklarda yenileme ve çiçeklendirme çalışması yapıyor. Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı’nda çevre yolu üzerinde yer alan katlı kavşakları kışa hazırlayarak mevsimlik çiçeklerle donatan ekipler son olarak Falez Kavşağı’nda revizyon çalışması gerçekleştirdi.

Kışlık ekim çalışmaları kapsamında şu ana kadar menekşe, lahana, alisyum, bellis, aslanağzı ağırlıklı olmak üzere 1 milyon 500 bin kök çiçek dikildi. 1 milyon kök daha çiçek dikimi hedefleyen ekipler toplamda 2.5 milyon çiçeği toprakla buluşturmuş olacak.

ANTALYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:23

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