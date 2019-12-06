Öğrencilere yangın tatbikatı eğitimi

Antalya’nın Aksu İlçesi’nde ilkokul ile ortaokul öğrencilerine deprem ve yangın anında neler yapılabileceği konusunda eğitim verildi. El arabasına yakılan ateşe müdahale ederek söndüren çocuklar küçük yaşta tecrübe kazandı.

Antalya’nın Aksu İlçesi’nde ilkokul ile ortaokul öğrencilerine deprem ve yangın anında neler yapılabileceği konusunda eğitim verildi. Antalya Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri önce öğrencilere deprem ve yangın anında neler yapılacağı hakkında teorik eğitim verdi. Eğitimin artından alarm çalmasıyla okulu tahliye eden öğrencilerle bahçede ise yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Antalya Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri el arabası içine yakılan ateşe yangın tüpünün nasıl püskürtüleceğini gösterdi. Daha sonra öğrenciler kendisi uygulama yaparak yangın tüpü ile ateşin üstüne toz püskürterek söndürmeye çalıştı.

Tatbikat hakkında bilgi veren Antalya Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Şube Şefi Murat Cirit, “Temel afet eğitimi bilincinin amacı afet blinci ve afet kültürünü oluşturmak ve bunun sonucunda da afetlere karşı dirençli bir toplum inşa edebilmektir. Örneğin İstanbul'daki en son 5.8 şiddetindeki depremde öğrencilerimiz deprem esnasında sıraların yanında deprem duruş pozisyonu dediğimiz bizim çök kapan tutun pozisyonunda durarak sarsıntının geçmesini beklediler. Akabinde sarsıntı geçince de sınıflarını hızlı ve güvenli adımlarla boşaltarak dışarıdaki toplanma alanlarında öğretmenleri ile bir araya geldiler. Eğitimin amacı da bu zaten. Yani afetlere karşı bilinçli dirençli bir toplum inşa edebilmek başta öğrenciler olmak üzere yetişkinlere de eğitimlerimiz var. Amacımız da hedefimize afet bir afet kültürünü oluşturarak afetlere karşı daha dirençli bir toplum inşa etmektir” dedi.

ANTALYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:23

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